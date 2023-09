Xem tử vi Mậu Ngọ 2020: Xuân Canh Tý đón phúc lộc về nhà, một năm suôn sẻ

Không chỉ riêng gì tử vi Mậu Ngọ 2020, Canh Tý là năm con chuột may mắn của nhiều con giáp. Chuột là con vật đứng đầu trong mười hai con giáp, tượng trưng cho những đặc điểm tính cách dí dỏm, sáng tạo và ham hiểu biết. Do đó, năm nay được đánh giá là một năm có nhiều bước khởi đầu mới. Năm 2020 Canh Tý này có nhiều lộc đưa tới, giúp cho cuộc sống luôn dư giả, có của ăn của để.

Tổng quan về tuổi Mậu Ngọ 1978

Những người sinh năm 1978 là tuổi Ngọ (con Ngựa). Năm sinh dương lịch từ 7/2/1978 đến 27/1/1979. Mậu Ngọ là một trong số ít bản mệnh của sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này xuất phát từ thế giới nội tâm, tinh thần bên trong. Và cũng đến từ thế giới khách quan, các tác động của yếu tố bên ngoài.

Ngũ hành: Hỏa - Thiên Thượng Hỏa (Lửa Trên Trời).

Thiên can: Mậu.

Tương hợp: Qúy.

Tương hình: Giáp, Nhâm.

Địa chi: Ngọ.

Tam hợp: Dần – Ngọ – Tuất.

Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Năm 2020 có thể là một năm có chút khó khăn đối với tử vi Mậu Ngọ 2020. Bạn đang bước vào cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời có thể khiến tình trạng của bạn rất khó khăn. Năm nay, bạn nên an toàn, tránh xa những tưởng tượng không thực tế, lên kế hoạch rõ ràng và làm theo từng bước.

Năm nay, bạn nên an toàn, tránh xa những tưởng tượng không thực tế, lên kế hoạch rõ ràng và làm theo từng bước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Mậu Ngọ 1978: Sức khỏe

Về phương diện sức khỏe, sức đề kháng giảm sút, tuổi Dần dễ bị ốm vặt hay mắc các loại cảm cúm thông thường. Cần chú ý nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ăn uống tẩm bổ để nhanh chóng phục hồi thể trạng. Tử vi năm 2020 âm tuổi Mậu Ngọ cho hay tháng này bạn nên ra đường cẩn thận, tránh gió lớn gây trúng gió, cảm lạnh, phong hàn.

Tử vi Mậu Ngọ 2020: Sự nghiệp

Tử vi năm 2020 tuổi Mậu Ngọ nhận định, nhờ Chính Ấn nâng đỡ, công việc theo kịp tiến độ, mặc dù có một số sự cố phát sinh, nhưng bản mệnh nhanh trí xử lý đâu vào đó nên người tuổi Mậu Ngọ trong tháng này gặp nhiều may mắn trong công việc và sự nghiệp.

Hãy khách quan và hợp lý khi nói đến đầu tư, đừng bị mù quáng bởi lòng tham và không tin mọi lời khuyên từ bạn bè của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên họ gặp thuận lợi cả trong sự nghiệp và tài vận và vô cùng vượng vận quý nhân, bất cứ khi nào gặp khó khăn, vướng mắc đều sẽ được giúp đỡ kịp thời. Tuy nhiên, sẽ có thời điểm tuổi Mậu Ngọ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm và áp lực cùng lúc. Nên chia sẻ công việc, tận dụng sức mạnh tập thể để tạo bước đà thăng tiến cho bản thân.

Nếu bạn sinh vào mùa xuân hoặc mùa hè, bạn có thể thử một số khoản đầu tư mới, nhưng khi bạn đầu tư, hãy đầu tư một cách khôn ngoan và thận trọng. Hãy khách quan và hợp lý khi nói đến đầu tư, đừng bị mù quáng bởi lòng tham và không tin mọi lời khuyên từ bạn bè của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn được sinh ra vào mùa thu hoặc mùa đông, hãy cẩn thận với một số tổn thất tài chính. Nói chung, đây không phải là một năm tốt để mua ngôi nhà mơ ước của bạn hoặc bất kỳ mua sắm lớn.

Lúc này, những người nữ tuổi Ngọ độc thân may mắn gặp được cả Mộc Dục lẫn Bách Việt nên có khá nhiều theo đuổi, duyên vô cùng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Mậu Ngọ 1978: Tình cảm

Về mặt tình duyên, sự lôi cuốn của bạn dường như không có điểm dừng trong năm này, khiến bạn như trở thành một thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của người khác về phía mình. Điều này vô tình sẽ trở thành bệ phóng cho một mối quan hệ mới cho những ai đang độc thân. Lúc này, những người nữ tuổi Ngọ độc thân may mắn gặp được cả Mộc Dục lẫn Bách Việt nên có khá nhiều theo đuổi, duyên vô cùng vượng.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng nhận định: Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Mậu Ngọ sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia mình được sung sướng, đầy đủ.

Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia mình được sung sướng, đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không may mắn như nam mạng, tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mạng lại có nhiều bất lợi trong tình cảm. Mối quan hệ tình cảm có thể kém thỏa mãn đối với tuổi Mậu Ngọ năm 2020. Bạn có thể thường xuyên cãi nhau với vợ/chồng hoặc con cái về những chuyện nhỏ nhặt và từ chối thỏa hiệp, điều này cuối cùng có thể làm tăng thêm vấn đề và gây ra rạn nứt gia đình sâu sắc hơn. Học cách kiểm soát tâm trạng xấu và không mất bình tĩnh hoặc nói điều gì đó tồi tệ ngay cả khi bạn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Bất kể mâu thuẫn nào phát sinh, hãy ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ 2020: Tài lộc

Mậu Ngọ được phúc tinh cao chiếu nên họ gặp thuận lợi cả trong sự nghiệp và tài vận và vô cùng vượng vận quý nhân, bất cứ khi nào gặp khó khăn, vướng mắc đều sẽ được giúp đỡ kịp thời. Tuy nhiên, sẽ có thời điểm tuổi Ngọ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm và áp lực cùng lúc.

Nam mạng sinh năm Mậu Ngọ vào năm 1978 thì 43 tuổi. Dựa theo bảng sao chiếu mệnh thì bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Kế Đô chính là sao hung tinh, vì thế nên năm nào người bị sao này chiếu sẽ gặp chuyện không tốt. Để có thể tiến hành hóa giải đi những vận hạn, người bị sao Kế Đô chiếu cần chuẩn bị trà nước, bánh trái, hoa quả. Vào ngày 18 âm lịch hàng tháng dùng 21 đèn cầy, đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây. Rồi khấn vái: "Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Nữ mạng tuổi Mậu Ngọ có vận trình khá hơn khi được hưởng thiên thời nhờ sao Thái Dương soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Nữ mạng tuổi Mậu Ngọ có vận trình khá hơn khi được hưởng thiên thời nhờ sao Thái Dương soi chiếu. Theo đó nếu biết nắm bắt thời cơ, cùng với sự trợ giúp của quý nhân thì tài vận đều đi lên, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên một phần là do tính cách, phần còn lại là cung đặt mệnh không tốt nên ảnh hưởng phần nào tới vượng khí, chủ yếu là khi xét về mặt sức khỏe khi cần xuất hành đi làm ăn xa.

Về mặt tài chính, tử vi năm 2020 tuổi Mậu Ngọ dự đoán năm Canh Tý với người Mậu Dần được nhận định là khởi sắc vượt bậc về tài chính. Tuy nhiên, do lạm chi quá nhiều vào năm ngoái, số tiền dữ dội ra chỉ đủ để họ bù đắp vào tổn thất của năm Kỷ Hợi gây ra nên sau khi cân đối chi tiêu sẽ không dữ dội quá nhiều.

Tuy nhiên, do lạm chi quá nhiều vào năm ngoái, số tiền dữ dội ra chỉ đủ để họ bù đắp vào tổn thất của năm Kỷ Hợi gây ra nên sau khi cân đối chi tiêu sẽ không dữ dội quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Quả là một năm đầy mới mẻ với tử vi Mậu Ngọ 2020, vận trình trong 365 ngày của bạn sẽ có nhiều biến động và bấp bênh. Tuy nhiên, với tính khí hòa nhã, lạc quan, lại thêm là con giáp đi nhiều trong 12 con giáp, số phước an nhàn nên tuổi Ngọ sẽ đón nhận mọi chuyện một cách rất nhẹ nhàng và dễ dàng bước qua những ngày khó khăn sắp tới. Chúc bạn sẽ có một năm như ý, vạn sự an yên, tâm thanh tịnh và lòng bình an.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.