Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 năm 2020 – Năm tuổi và cách gặp hung hóa cát

Mỗi năm vận đổi sao dời, vận khí con người cũng theo thế mà mỗi năm mỗi khác. Trong năm 2020 này tuổi Giáp Tý 1984 sẽ có những sao chiếu và vận hạn gì? Hãy xem tử vi tuổi giáp tý 1984 để biết được những thuận lợi và khó khăn trong năm con chuột 2020.

Tránh tối đa các tranh chấp từ trong nhà đến ngoài xã hội để tránh hạn thị phi. Chú ý vấn đề sức khỏe.

Nên cẩn thận các bệnh về tai, mắt, hoặc chảy máu. Đặc biệt chú ý vào tháng 1 và tháng 7.

Đây sẽ là một năm gặp nhiều chuyện buồn, từ khách quan hoặc trong gia trung.

Nếu không cẩn thận dễ gặp những chuyện liên quan đến công quyền, kiện tụng, tranh chấp.

Cả năm gặp rất nhiều thị phi xung quanh, có nhiều người nói sau lưng gây mất danh tiếng và thể diện.

La Hầu (Kim tinh) hay còn có tên dân gian là Khẩu thiệt tinh. Nam giới gặp sao La Hầu chiếu mạng thường bị hạn nặng hơn nữ giới, bao gồm những vận hạn sau:

Xuất hành: Ngày mùng 1 tết, từ 11 – 13h (tình theo giờ địa phương), đi về hướng chính Nam để nghênh đón Tài Thần, đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sự nghiệp, tài chính: Nếu công việc thiên về ngoại giao thì có thể thực hiện tốt, tuy nhiên cũng trải qua nhiều khó khăn mới thu được kết quả. Ngoài ra, cần chú ý tránh mọi điều tiếng thị phi hoặc có người phá hoại công việc. Về mặt tiền bạc, năm nay có làm ra nhưng không nhiều, tiền bạc hao tán vào trong gia đình khá lớn.

Tình cảm: nên cố gắng nhẫn nhịn giữ hòa khí để tránh việc tình cảm vợ chồng không tốt. Tránh để chuyện bên ngoài làm gia đình lục đục.

Sức khỏe: Năm nay, tuổi Giáp tý 1984 chú ý đi lại xe cộ cẩn thận, phòng hạn tay chân.

Tử vi tuổi giáp tý nữ mạng năm 2020

Mạng Hải Trung Kim – Vàng dưới biển

Sao Kế Đô – Xấu, rối rắm, nạn tai

Hạn Thiên Tinh – rối rắm, tranh chấp

Vạn niên Cẩu cuồng phong – xấu

Thiên can Giáp gặp Canh – Tương xung, thay đổi

Địa chi Tý gặp tý, Thái Tuế - Bất an, thay đổi, di chuyển

Tướng tinh Xương con chuột – Tướng tinh con chó sói

Xuất hành: Ngày mùng 1 tết, từ 11 – 13h (tình theo giờ địa phương), đi về hướng chính Nam để nghênh đón Tài Thần, đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần.

Màu sắc: hợp màu trắng, kỵ màu vàng, nâu

Tổng quát chung

Sao chiếu mệnh là sao Kế Đô, hung tinh. Nữ giới gặp sao này hạn nhẹ hơn nam giới, thường gặp những vận hạn và phúc đức như sau:

Gặp chuyện dữ: Có thể là tin dữ từ bên ngoài báo về hoặc trong gia đình xảy ra việc không may.

Gặp chuyện thị phi: Hay gặp tiểu nhân nói xấu sau lưng.

Trục trặc tình cảm: Vợ chồng nếu không kiềm chế sẽ hay cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt, gia đình phân ly. Với những người chưa kết hôn, tình duyên trắc trở khó thành.

Vấn đề sức khỏe: Hay đau ốm, tốn nhiều tiền thuốc thang.

Mang phúc cho phụ nữ có thai: Sao này dù là sao hạn nhưng lại có phúc. Phụ nữ mang bầu sẽ gặp hung hóa cát, mang lại may mắn cho đứa trẻ.

Kinh doanh thành công: Đẩy mạnh việc kinh doanh buôn bán sẽ thành công.

Sao Kế Đô chiếu mạng tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Luận giải chung

Sự nghiệp, tài chính: Năm nay, thị phi nhiều người ghen kẻ ghét, nên phần nào ảnh hưởng đến công việc. Tiền bạc làm ra được nhưng chi tiêu nhiều nên không giữ được nhiều.

Tình cảm: Có chuyện không vui từ bên ngoài đưa tới, tình cảm vợ chồng không hòa thuận.

Sức khỏe: Đi lại cẩn thận, để ý các bệnh về máu, huyết áp. Trong năm có chuyện buồn với gia đình và người thân.

Cách giải hạn bằng cây phong thủy tuổi giáp tý 1984

Để xua đi vận hạn không may, gia chủ tuổi giáp tý 1984 có thể dùng cây phong thủy đặt tại văn phòng làm việc hoặc để trong nhà. Sau đây là 3 loại cây phong thủy phù hợp với tuổi giáp tý nhất:

Cây Nguyệt Quế: Cây Nguyệt Quế có hoa trắng nhỏ, thơm dịu, màu sắc thanh nhã giúp xua đuổi tà khí trong nhà hay phòng làm việc, giúp gia chủ tránh xa năng lượng tiêu cực. Năm nay là năm chủ hạn về sức khỏe, do vậy việc có một nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp gia chủ tránh được rất nhiều rủi ro.

Cây Nguyệt Quế tốt cho vấn đề sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cây Kim Tiền: Cây bụi nhỏ, lá xanh, tươi tốt. Nếu trồng đúng kỹ thuật có thể ra hoa và mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Năm 2020 là năm tiền bạc hao tán, cây kim tiền vốn tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng sẽ mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây Kim Tiền độ cung tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Cây Ngọc Ngân: Cây này còn có tên gọi là cây Valentine. Cây thường xanh, lá có 8 phần màu trắng, 2 phần màu xanh. Cây Ngọc Ngân đại diện cho tình yêu, giúp cho tình cảm đôi lứa thâm bền chặt. Năm 2020 là năm không mấy suôn sẻ cho cả nam và nữ mạng tuổi Giáp Tý, do vậy cây Ngọc Ngân có thể giúp hóa giải giúp phần nào.

Cây phong thủy Ngọc Ngân phù hợp cho tuổi Giáp tý 1984 - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, năm Canh Tý 2020 là một năm tương đối vất vả của tuổi Giáp Tý nam mạng và nữ mạng. Tuy nhiên, thành tâm tích phúc, tâm sáng thiện lương, cùng các vật phẩm phong thủy sẽ giúp gia chủ gặp dữ hóa lành. Mong rằng những chia sẻ về tử vi tuổi giáp tý 1984 sẽ giúp các bạn có thêm thông tin để phát huy những thuận lợi và hóa giải những vận rủi trong năm.