Xem tuổi 1993 – Tử vi tuổi Quý Dậu 2020

Mỗi năm, mọi người đều muốn xem tử vi của mình cho năm mới xem có những tích cực và tiêu cực gì không. Xem tuổi 1993 – Tuổi Quý Dậu năm 2020 có những điểm gì cần lưu tâm.

Năm Canh Tý sẽ là năm mà bạn có sự nghiệp ổn định. Nếu muốn thăng tiến và nâng cao chất lượng công việc. Bạn cần dành thời gian nghiên cứu kiến thức chuyên môn và thực hành rất nhiều. Bạn cũng cần lưu ý đến thái độ.

Quý Dậu sinh năm 1993, là mệnh Kiếm Phong Kim, mệnh chủ Văn Khúc, thân chủ Thiên Đồng. Tương sinh hợp mệnh: Thuỷ và Thổ. Tương khắc với mệnh: Hoả và Mộc. Nữ Quý Dậu là người có nghị lực và quyết tâm rất cao. Họ luôn cố gắng vượt lên chính mình và không bị khuất phục bởi bất cứ khó khăn nào. Là cô gái có tính độc lập cao và không thích dựa dẫm vào ai.

Bạn nên giữ tính khiêm nhường và kiên trì trong mọi tình huống. Nữ Quý Dậu nhiều khi rất nhạy cảm với những sự bất ngờ. Con giáp muốn khẳng định nhiều hơn nhưng lại bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài.

Bạn cũng cần để ý tới lời ăn tiếng nói, để tránh xảy ra mâu thuẫn. Điều này không tốt cho công việc cũng như hình tượng cá nhân đã xây dựng được.

3. Tài lộc

Năm nay, bạn hãy cẩn thận và vạch ra chi tiêu rõ ràng, đừng để những cuộc vui chơi với bạn bè làm chi tiêu mất kiểm soát.

Tuổi Quý Dậu nên vạch ra cho mình một định hướng có thể tạo thêm nguồn thu nhập. Không chỉ dựa vào bản thân, mà còn cần kêu gọi mọi người giúp đỡ.

4. Tình duyên

Nữ Quý Dậu với tình duyên mỏng manh, hay mâu thuẫn vợ chồng. Cặp đôi thường không tìm được tiếng nói chung, hay xảy ra mâu thuẫn. Trong gia đình thường có xích mích không đáng có.

Cách giải quyết: Vợ chồng cần nhường nhịn nhau nhiều hơn để giữ không khí tốt trong gia đình. Bạn nên giữ khoảng cách với những người khác giới để tránh gây những hậu quả nghiêm trọng trong gia đình.

Gà 1993 - Bản mệnh khó đoán - Ảnh minh họa: Internet

5. Sức khỏe

Năm nay là một năm cần phải đặc biệt cẩn thận với sức khỏe. Bạn cần lưu ý về vấn đề ăn uống, tai nạn hay té ngã. Nhớ di chuyển cẩn thận và giữ cơ thể đủ năng lượng cần thiết.

Tử vi Quý Dậu 2020 nam mạng

1. Tổng quan

Nam Quý Dậu sinh năm 1993. Mạng Kiếm Phong Kim. Sau chiếu La Hầu. Thiên can: Quý gặp Canh. Tương xung thay đổi. Địa chi: Dậu gặp Tý. Đi về hướng Chính Nam để đón tiếp Tài Thần, đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần.

Tử vi Quý Dậu 2020 nam mạng - Ảnh minh họa: Internet

2. Công danh, sự nghiệp

Năm nay có thể được coi là năm có những chuyển biến mạnh mẽ trên đường công danh của nam Quý Dậu, có nhiều thành tích, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, thuyên chuyển vị trí tốt hơn hoặc xin được việc làm tốt hơn hiện tại.

3. Tài lộc

Bạn có nhiều cơ hội tăng lương, tăng thưởng trong năm nay, cải thiện những chế độ đãi ngộ. Nếu bạn làm ăn kinh doanh, dự báo bội thu doanh số, lợi nhuận tăng vượt mức dự toán. Nếu như bạn có ý định xuất ngoại hay đi du học: Mọi chuyện có thể thành công trong năm tới.

Quý Dậu là những chú gà đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

4. Tình duyên

Nam Quý Dậu sẽ gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm trong năm mới. Tìm được người để hẹn hò, người có gia đình sẽ sinh con đẻ cái, hỷ sự đầy nhà, vui vẻ khắp chốn.

Năm nay bạn cũng sẽ được đi du lịch nhiều nơi, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Câu hỏi thêm: Nam 1993 và nữ 1997 có hợp nhau không?

Nam và 1993 và nữ 1997 có ngũ hành bản mệnh rất hợp nhau: Mệnh chồng: Dương Kim (Kiếm Phong Kim) – Mệnh vợ: Dương Thuỷ (Giản Hạ Thuỷ) , chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim Tương Sinh Thuỷ.

Địa chi cũng hợp: Địa chi của chồng: Dậu – Địa chi của vợ: Sửu luân. Theo thuyết 12 con giáp Dậu Tam Hợp Sửu. Do vậy Địa chi của 2 vợ chồng Tam Hợp.

5. sức khỏe

Trong năm tới, nam Quý Dậu nên phòng các bệnh về huyết máu (sốt xuất huyết, sốt virus, thuỷ đậu, sốt rét,…). Những tháng ngày đầu năm sẽ gặp nhiều trở ngại, giữa năm mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Bạn nên cẩn thận với những nguy cơ tai nạn sông nước, mất trộm, lửa điện. Hãy cẩn thận đề phòng.

Quý Dậu 1993 - Hãy chờ đợi những điều tốt đẹp trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết này đã tổng hợp xem tuổi 1993 cho các bạn nắm được những điểm cần lưu ý trong năm nay. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn có 1 năm 2020 thực sự vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Chúc các bạn luôn thành công.