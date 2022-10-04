Vào những tháng cuối cùng của năm 2022, con giáp nào nhận được hầu bao căng chặt?

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 15:00

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ được tín nhiệm vì họ là người cẩn thận, trung thực, có đạo đức.

Vào những tháng cuối cùng của năm 2022, con giáp nào nhận được hầu bao căng chặt? - Ảnh 1
Tính cách tốt khiến tiền đồ của họ cũng ngày càng được rộng mở, được nhiều người ủng hộ, tốc độ phát triển khá nhanh trong thời gian dài.

 

Khi gặp khó khăn, họ cũng nhanh chóng lật ngược tình thế, leo nhanh đến thành công. Sự nghiệp của họ không quá tệ vào năm 2022. Dù đầu năm có gặp 1 số trắc trở thì vào thời điểm cuối năm, con giáp tuổi Mão lại nhanh chóng vươn lên.

Trong những tháng tới, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng kiếm tiền, nâng cao lợi nhuận, kiếm được khoản lớn từ công việc làm thêm. Có thể nói, cuối năm nay là thời điểm con giáp này xoay chuyển tình thế, xui xẻo lùi xa, tiền tài tới cửa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết điểm mạnh của mình đúng lúc là có thể nhân đôi, nhân ba túi tiền. Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Dậu có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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