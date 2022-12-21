Vào ngày 29/11 và 1/12 âm lịch: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc thăng hoa, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn kéo đến triền miên

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 16:44

Tử vi có nói, đúng ngày 29/11 và 1/12 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có sự nghiệp hái ra tiền, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn cả về công danh lẫn tình cảm trong ngày 29/11 và 1/12 âm lịch. Tài lộc của con giáp được xếp hạng đầu tiên trong 12 con giáp. Một khi có cơ hội tốt, chắc chắn con giáp sẽ nắm bắt và làm việc thật chăm chỉ để có thể thu được thành công lớn nhất.

Vào ngày 29/11 và 1/12 âm lịch: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc thăng hoa, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn kéo đến triền miên - Ảnh 1
Người tuổi Thân may mắn cả về công danh lẫn tình cảm trong ngày 29/11 và 1/12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Có thể con giáp chỉ cần bỏ ra 1 khoản tiền nhỏ để đầu tư nhưng lại có thể thu lại được những món lợi nhuận lớn để chuẩn bị khép lại một năm đầy thành công. Ngôi sao Đào hoa chiếu rọi, tình cảm của con giáp cũng thăng hoa rực rỡ. Nếu như đôi lứa tình cảm đã chín muồi thì hoàn toàn có thể chọn giờ lành để tiến hành chuyện trăm năm.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tài vận lên cao, làm đâu thắng đó trong ngày 29/11 và 1/12 âm lịch. Con giáp may mắn này không quan trọng quá về vật chất và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với chồng trong lúc gặp hoạn nạn.

Vào ngày 29/11 và 1/12 âm lịch: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc thăng hoa, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn kéo đến triền miên - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ tài vận lên cao, làm đâu thắng đó trong ngày 29/11 và 1/12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp gặp nhiều may mắn, cát tinh giúp vận trình của bạn suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc, tiền của tăng lên đều đều. Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Bạn và nửa kia luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tình yêu lâu bền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của con giáp khá tốt lành trong ngày 29/11 và 1/12 âm lịch. Bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực mà không lo bị ngăn cản, ngáng đường, với cá tính mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, bạn không sợ bất cứ đối thủ nào. Vấn đề tài lộc của con giáp được giải quyết suôn sẻ. Dậu tuy không giàu có nhưng vẫn có được cuộc sống thoải mái, không bận tấm đến việc chi tiêu.

Vào ngày 29/11 và 1/12 âm lịch: Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc thăng hoa, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn kéo đến triền miên - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của con giáp khá tốt lành trong ngày 29/11 và 1/12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm khá tốt, nhất là đối với bản mệnh. Chỉ cần bạn bớt chút thời gian thăm hỏi người mà mình thầm thương trộm nhớ thì biết đâu vào một ngày gần đây họ sẽ trở thành một nửa đích thực của bạn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong ngày 20 và 21/12/2022, 3 con giáp may mắn nhận được vô vàn niềm vui tài lộc. Bản mệnh thăng quan tiến chức, có được cuộc sống dư dả, xuôi thuận.

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