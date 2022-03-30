Vào đúng 2 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, các con giáp chính thức qua cơn BĨ CỰC, PHÚC LỘC VÔ SONG, đánh đâu thắng đó, TIỀN VỀ Ồ ẠT

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 07:20

Cùng điểm mặt các con giáp may mắn này nhé!

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ là người khá thẳng tính vì vậy dễ làm mất lòng người khác.

Người tuổi này không quan tâm đến những chuyện vụn vặt. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác khó khăn mà không nề hà gì, cũng không màng báo đáp. Cũng bởi nét tính cách này mà họ được những người khác yêu mến, tôn trọng.

Vào đúng 2 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, các con giáp chính thức qua cơn BĨ CỰC, PHÚC LỘC VÔ SONG, đánh đâu thắng đó, TIỀN VỀ Ồ ẠT - Ảnh 1

Từ cuối tháng 2 Âm lịch,đặc biệt là 2 ngày cuối cùng tài vận của người tuổi Tuất ngày một khởi sắc.

Thời gian gần đây, tài vận của con giáp tuổi Tuất không được tốt cho lắm. Họ chịu tác động ngoại cảnh, lại bị tiểu nhân ngáng đường nên mưu sự không thành. Từ cuối tháng 2 Âm lịch,đặc biệt là 2 ngày cuối cùng tài vận của người tuổi này ngày một khởi sắc.

Người làm công ăn lương cũng sẽ sớm thăng quan tiến chức. Lúc này, họ cần tập trung nắm bắt thời cơ thì sẽ có cơ hội đổi đời. Người tuổi Tuất kiếm được nhiều tiền, tích lũy được của cải, cuộc sống ngày càng lên hương.

Tuổi Tý

Vào đúng 2 ngày cuối tháng 2 âm lịch này, người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ trở thành con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Thời gian tới, mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc. Đặc biệt, thu nhập trong vòng 3 tháng tới sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới họ sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. 

Đối với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương do năng lực và được quý nhân chiếu cố không ngừng.

Tuổi Hợi

Phấn đấu âm thầm nhưng chắc chắn, nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục, đó là những gì người ta có thể hình dung về người tuổi Hợi trong giai đoạn này.

Vào đúng 2 ngày cuối tháng 2 âm, nhiều cát tinh quy tụ, mọi khó khăn mà tuổi Hợi đang phải đối mặt không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, chuyện tình cảm ngày một thuận lợi, công việc không ngừng phát triển, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn so với trước đó.

Vào đúng 2 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, các con giáp chính thức qua cơn BĨ CỰC, PHÚC LỘC VÔ SONG, đánh đâu thắng đó, TIỀN VỀ Ồ ẠT - Ảnh 2

Vào đúng 2 ngày cuối tháng 2 âm, nhiều cát tinh quy tụ, mọi khó khăn mà tuổi Hợi đang phải đối mặt không những có thể hóa giải.

Thêm vào đó, bước vào tháng 3 âm lịch, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Hợi, nếu may mắn thì chỉ cần sau nửa đầu năm đương số sẽ thỏa nguyện ước mong về một cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!!

Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tháng tử vi tài lộc tử vi may mắn tử vi nhâm dần 12 con giáp con giáp tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 3 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 41 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ