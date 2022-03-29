THẦN TÀI NGỰ TRÊN KÉT: Phật độ nên những con giáp ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC, không cần đụng tay vào việc gì

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 17:10

Xin chúc mừng 3 con giáp Mão, Dần và Dậu may mắn nhất ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ có một ngày đầu tuần suôn sẻ, như ý.

Tuổi Mão: Công việc tiến triển tốt

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Những ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.

THẦN TÀI NGỰ TRÊN KÉT: Phật độ nên những con giáp ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC, không cần đụng tay vào việc gì - Ảnh 1

Những ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Dần

Những ngày đầu tuần là thời điểm khá thuận lợi đối với người tuổi Dần trên các phương diện từ sự nghiệp, tài lộc đến tình cảm. Đặc biệt, vận khí của Dần vượng nhất là vào ngày thứ 3.

Trong ngày này, tiến độ công việc ổn định nên Dần không có gì phải lo lắng. Những khó khăn trước đó nay biến thành cơ thể để Dần thể hiện khả năng của mình. Nhờ vậy mà Dần được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Những cách giải quyết mà Dần đưa ra hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Chính vì vậy thành công với Dần không phải là điều quá xa vời nữa.

Những ngày đầu tuần này Dần có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên tìm được thời cơ tài lộc ngay khi đối thủ còn chưa biết tới. Nhờ thu về một khoản tiền lớn nên con giáp này không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

THẦN TÀI NGỰ TRÊN KÉT: Phật độ nên những con giáp ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC, không cần đụng tay vào việc gì - Ảnh 2

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy trong những ngày đầu tuần cuối cùng của tháng 3. Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

NGỒI IM TIỀN TỰ ĐẾN: Các con giáp tổ tiền PHÙ HỘ nửa đầu tháng 4, VẬN ĐỎ như son, mang TIỀN mang BẠC về cho MẸ

NGỒI IM TIỀN TỰ ĐẾN: Các con giáp tổ tiền PHÙ HỘ nửa đầu tháng 4, VẬN ĐỎ như son, mang TIỀN mang BẠC về cho MẸ

3 con giáp này đi đâu cũng có ông bà gánh còng lưng nên mọi bất lợi công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tháng tử vi may mắn con giáp tử vi tử vi nhâm dần con giáp 2022 12 con giáp 12 con giáp nhâm dần

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 53 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 31 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ