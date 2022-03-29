Con giáp có duyên với nhà Phật, được PHẬT thương PHẬT độ trì, ăn ở THIỆN LƯƠNG, sự nghiêp HANH THÔNG, PHÚ QUÝ GIÀU SANG hơn người, cuộc đợi AN LẠC TUỔI GIÀ

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 08:30

Đây là những con giáp có duyên với nhà Phật, tâm lương thiện nên luôn được đền đáp xứng đáng!

Người tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình ôn hòa, hành sự chu đáo. Họ biết nhìn xa trông rộng nhưng không tham lam quá đà, làm gì cũng biết dung hòa giữa cái mình muốn và thứ mình có thể đạt được.

Quan trọng hơn, họ biết điểm dừng, không tham lam thái quá và cũng dễ dàng học cách buông bỏ dục vọng để tâm thái bình an. Họ biết yêu thứ mình có chứ không đòi hỏi phải có bằng được thứ mình yêu.

Con giáp có duyên với nhà Phật, được PHẬT thương PHẬT độ trì, ăn ở THIỆN LƯƠNG, sự nghiêp HANH THÔNG, PHÚ QUÝ GIÀU SANG hơn người, cuộc đợi AN LẠC TUỔI GIÀ - Ảnh 1

Nhân duyên với cửa Phật của người tuổi Mão đến từ chính tính cách và tâm hồn đó.

Nhân duyên với cửa Phật của họ đến từ chính tính cách và tâm hồn đó. Họ sẽ luôn giữ vững niềm tin tôn giáo và hạnh phúc với đức tin của mình mãi mãi. Chính bởi thế, họ vô tình được Đức Phật phù hộ độ trì, tuổi thọ khá cao, gia đình hạnh phúc, cả đời sống tinh thần và vật chất đều viên mãn.

Người tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh hiền lành, chân thật, siêng năng và luôn nỗ lực không ngừng trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra, tuổi Mùi còn là kiểu người tinh tế, biết suy nghĩ cho người khác, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích chung của tập thể.

Con giáp này có tấm lòng thiện lương, cả đời làm việc thiện, sống tử tế nên được Thần Phật che chở, phúc đức vô biên. Có thể nói những người này gặp khó khăn nào cũng được giải quyết ổn thoả, hiếm khi nào phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Nếu tuổi Mùi một lòng thành tâm hướng Phật thì phúc phần sẽ càng lớn, cuộc đời lại càng thêm rực rỡ và viên mãn.

Người tuổi Hợi

Đa phần người tuổi Hợi có gia trạch an khang, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. Nhìn chung, họ có cuộc sống an lạc, sung túc, không phiền não.  

Con giáp có duyên với nhà Phật, được PHẬT thương PHẬT độ trì, ăn ở THIỆN LƯƠNG, sự nghiêp HANH THÔNG, PHÚ QUÝ GIÀU SANG hơn người, cuộc đợi AN LẠC TUỔI GIÀ - Ảnh 2

Đa phần người tuổi Hợi có gia trạch an khang, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn.

Hơn thế, con giáp mang trong mình trái tim nhân hậu, tấm lòng từ bi, thích giúp đỡ mọi người xung quanh, hay quyên tiền làm từ thiện nên phúc khí ngày càng cao, luôn được Đức Phật che chở, biến hung thành cát, sống khỏe sống thọ tới trăm tuổi.

Trên đây là những con giáp có duyên với nhà Phật, là mối thâm duyên sâu nặng luôn hướng tới sự thiện lành và bình an trong tâm hồn, từ đó cuộc sống ngày càng thịnh vượng về hậu vận.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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