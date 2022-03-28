GIẤC MỞ TỶ PHÚ sau 3 năm: Những con giáp vận thế không ngừng LÊN CAO, sở hữu KHỐI TÀI SẢN đáng ghen tỵ, thăng quan TIẾN CHỨC, phát TÀI phát LỘC

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 14:42

Bắt đầu năm 2022-2025 cũng là lúc 3 con giáp này có thể đón vận thế mới của mình.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con rồng thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Họ luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng, có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình. Những người tuổi Thìn cũng tự mình vượt qua những hạn chế của bản thân để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong năm tới, tuy vẫn còn chịu một số ảnh hưởng từ Tam tai nhưng vận may của người tuổi Thìn sẽ càng tiến xa hơn, đi ra ngoài gặp phúc, gặp quý nhân một cách dễ dàng. Mọi việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, đồng thời có được trạng thái tích cực và lạc quan.

GIẤC MỞ TỶ PHÚ sau 3 năm: Những con giáp vận thế không ngừng LÊN CAO, sở hữu KHỐI TÀI SẢN đáng ghen tỵ, thăng quan TIẾN CHỨC, phát TÀI phát LỘC - Ảnh 1

Người cầm tinh con rồng thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực.

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Tuy nhiên, không vì vận thế lên cao mà họ được phép chủ quan. Do tác động của Thiên Cẩu hung tinh, người tuổi Thìn nên cẩn trọng trước những môi trường có sức cạnh tranh cao, điềm phá hoại từ tiểu nhân. Nếu không cẩn trọng thì sẽ dẫn tới thất bại trong gang tấc, gây tổn hại cho cả tài chính và sức khỏe.

Để đón nhận những cơ hội trong tâm thế tốt nhất, cần chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn. Nên nhớ rằng, dục tốc bất đạt, cẩn trọng và tỉ mỉ mới có thể đi được đường xa, đường dài trong cả hành trình sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp phát tài trong 3 năm tới vì nhận được sự chiếu cố của Thần Tài. Họ cũng chính là con giáp tốt số, dễ dàng đạt được thành công hơn người. Người kinh doanh dễ nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, khiến việc làm ăn luôn diễn ra một cách vô cùng thuận lợi.

Người đầu tư cũng nắm bắt được những dự án đem lại giá trị cao, giúp công ty phát triển ngày một nhanh chóng và khẳng định được vị thế của mình. Còn với những người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, chịu khó, không ngại khó ngại khổ của bạn đã chinh phục được lòng tin của ban lãnh đạo.

Bạn luôn được giao cho phụ trách những dự án quan trọng, đem lại nhiều lợi ích cho công ty. Khi cơ hội thăng chức đã nằm chắc trong tay thì tăng lương vốn chỉ là một chuyện nhỏ rất hiển nhiên thôi.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc trong vòng ba năm rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong 3 năm tới.

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải trong vòng 3 năm tới. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. 

GIẤC MỞ TỶ PHÚ sau 3 năm: Những con giáp vận thế không ngừng LÊN CAO, sở hữu KHỐI TÀI SẢN đáng ghen tỵ, thăng quan TIẾN CHỨC, phát TÀI phát LỘC - Ảnh 2

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc trong vòng ba năm rất tốt.

Không chỉ vậy, trong 3 năm tới, những người tuổi Tý cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong 3 năm tới có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mớ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

NGƯỜI CÓ ĐỨC ẮT CÓ PHÚC BÁO: Con giáp sở hữu tính cách tuyệt vời, chiêm bao từ QUÝ NHÂN, ai KHỔ không HAY, đạp trúng KIM CƯƠNG, chớp mắt đã thành đại gia

NGƯỜI CÓ ĐỨC ẮT CÓ PHÚC BÁO: Con giáp sở hữu tính cách tuyệt vời, chiêm bao từ QUÝ NHÂN, ai KHỔ không HAY, đạp trúng KIM CƯƠNG, chớp mắt đã thành đại gia

Người có phẩm chất tốt đẹp thì luôn được đền đáp xứng đáng, nhà nhà yêu quý, và 5 con giáp dưới đây cũng thế!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tài lộc tử vi tiền tài 12 con giáp con giáp tử vi tử vi nhâm dần tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất