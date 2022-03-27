ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG những người giàu có, bạn có đang sở hữu?

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 16:50

Cùng điểm xem bạn có bao nhiêu đặc điểm dưới đây?

Huyệt thái dương đầy đặn

Huyệt thái dương cũng là nơi biểu thị sự giàu có trên khuôn mặt của một người. Thái dương bị lõm hoặc không bằng phẳng báo hiệu tài chính của người này bấp bênh, thu nhập không ổn định, lúc thăng lúc giảm.

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Nếu huyệt thái dương đầy đặn, bằng phẳng, con đường tiền tài của người này ổn định, hanh thông và suôn sẻ, không gặp nhiều khó khăn cản trở.

Nếu huyệt thái dương đầy đặn, bằng phẳng, con đường tiền tài của người này ổn định, hanh thông và suôn sẻ, không gặp nhiều khó khăn cản trở. Họ cũng là những người có kỹ năng kiếm tiền xuất sắc, thận trọng và khôn ngoan, có khả năng tích tụ tài sản.

Đầu

Trong nhân tướng học, bộ phận đầu có thể phản ánh được tính cách của một người. Đối với những người có đầu tròn thường sở hữu tính cách tích cực, lạc quan, biết thể hiện ưu điểm của mình, vì vậy đường đời dễ dàng gặp được nhiều cơ hội thành công. Nếu như những người có đầu tròn đi đôi với vầng trán đầy đặn, không sẹo là biểu tượng của sự sung túc, giàu sang, không bao giờ biết thiếu tiền là gì. Càng lớn tuổi, những người sở hữu phúc tướng này sẽ càng thăng hoa, không những thế hôn nhân và cuộc sống sẽ cùng viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Cằm tròn, đầy

Tương tự như trán, cằm cũng tượng trưng cho sự giàu có và vận may tài chính. Người có chiếc cằm nhiều thịt, tròn trịa, đầy đặn thì sẽ có cuộc đời ấm no, dư dả tiền bạc ở độ tuổi trung và hậu vận. Họ cũng là người biết tiết kiệm tiền bạc, không lo đói nghèo, túng thiếu hay nợ nần.

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Người có chiếc cằm nhiều thịt, tròn trịa, đầy đặn thì sẽ có cuộc đời ấm no, dư dả tiền bạc ở độ tuổi trung và hậu vận.

Mũi

Trong nhân tướng, bộ phận mũi được xem là kho báu, và chỉ cần nhìn vào đặc điểm này có thể biết được người đó giàu có thế nào, cuộc đời hậu vận có sung túc viên mãn hay không. Và đa số nhiều người hay truyền tai nhau rằng, muốn biết ai có thể trở thành quý phu nhân, phải nhìn rõ chân tướng từ mũi. Thật vậy, tướng mũi có thể nhìn ra khả năng kiếm tiền như thế nào. Mũi của người phụ nữ phải phù hợp với kích thước của các đường nét trên khuôn mặt, chỉ cần sống mũi thẳng, đầy đặn, không quá cao cũng không quá thấp, hai cánh mũi trái phải cân đối thì khi kết hôn sẽ được gả về nhà chồng giàu có, kiếm tiền rất giỏi, không có áp lực tài chính trong cuộc sống.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

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