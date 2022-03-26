ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ: Lúc trẻ vất vả bao nhiêu, về già SUNG SƯỚNG bấy nhiêu, đền đáp xứng đáng với công thành DANH TOẠI, tiền bạc không sao đếm xuể

Dậu là một con giáp luôn mang trong mình sự may mắn về đường tài vận, trong một tập thể những người tuổi Dậu cũng thường thích thể hiện mình.

Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, người tuổi Dậu vì tiêu pha hoang phí, lại không có khái niệm tiết kiệm nên thường rơi vào cảnh tiền kiếm không đủ tiêu, làm bao nhiêu cũng không tích lại được.

Dậu là một con giáp luôn mang trong mình sự may mắn về đường tài vận, trong một tập thể những người tuổi Dậu cũng thường thích thể hiện mình.

Tin vui là từ giai đoạn giữa của cuộc đời trở ra, các bạn sẽ biết trân trọng công sức và tiền bạc, liên tiếp đón vận may, được quý nhân phù trợ, chỉ cần biết cách nắm bắt cuộc sống sẽ trở nên thoải mái, dư dả về vật chất, có nhà có xe, được an hưởng tuổi già trong sung sướng.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ khi còn trẻ thường hơi kiêu ngạo, họ có chút tự cho mình là nhất. Trong công việc, họ thành công dễ nhưng cũng thất bại cũng nhanh. Tuổi Tỵ thông minh, khéo léo song còn chưa biết lượng sức mình, nóng vội. Khi càng có tuổi, Tỵ sẽ càng trưởng thành, biết tiết chế bản thân. Những vấp ngã khi trẻ trở thành bài học để họ bước tiếp trong tương lai.

Sau cột mốc 35 tuổi, con giáp này sẽ bước vào thời thời kì phát triển rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Đây là lúc tuổi Tỵ chỉ cần chớp đúng thời cơ sẽ rất dễ thành công sau một đêm. Thành công này hoàn toàn không đến nhờ vận may mà đều là sự nỗ lực phấn đấu.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tuổi Tỵ đạt được thành công dễ dàng, số phận an nhàn. Song lại không hề biết ẩn chứa trong đó là cả 5 năm, 10 năm vật lộn phấn đấu.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Ngựa tính tình phóng khoáng, vui vẻ, lạc quan. Họ luôn giữ được những suy nghĩ tích cực dù gặp khó khăn, trắc trở như thế nào. Người tuổi Ngọ sống vất vả trong những năm đầu đời.

Vì chưa có kinh nghiệm lại không được giúp đỡ, con giáp này kinh doanh đổ bể, thay đổi nhiều công việc. Đến tuổi trung niên, con giáp này mới nhận ra đâu là thế mạnh của bản thân và cố gắng hết sức để phát huy thế mạnh đó.

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Ngựa tính tình phóng khoáng, vui vẻ, lạc quan.

Họ khởi nghiệp thành công, kiếm tiền bạc về đầy túi. Người làm công ăn lương có thể vươn lên vị trí cao trong công ty, tổ chức.

Con giáp này kiếm được nhiều tiền, tích lũy tiền bạc về đầy kho. Về già, họ có được cuộc sống hạnh phúc an nhàn, tài chính vững chắc, bạn đời chung thủy, con cái hiếu thảo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo