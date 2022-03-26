Tử vi ngày 27/3/2022: tuổi Mùi cần phải GIỮ CHẶT túi tiền, tuổi Dậu cần hết sức đề phòng những sự cố BẤT NGỜ, tuổi Mão gặp nhiều VẬN MAY trên đường TÀI LỘC

Sự liều lĩnh của bạn không những không đem lại lợi ích gì mà còn khiến cho bản thân phải chịu những tổn thất nặng nề về tiền bạc khó lường trước được. Đây là lúc bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết.

Hôm nay tuổi Mùi cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong ngày Kiếp Tài chiếu mệnh. Bạn chớ vội nghe theo lời ngon ngọt của người khác mà bỏ tiền ra đầu tư chẳng màng những rủi ro có thể xảy đến.

Do ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình của tuổi Thân gặp nhiều bất trắc. Các mối quan hệ xã giao liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Tiến độ công việc vì thế mà có phần trì trệ hơn trước khá nhiều.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa trong ngày Thổ Mộc xung khắc này. Những quan điểm bất đồng chính là nguyên nhân khiến đôi bên nảy sinh những mâu thuẫn trong thời gian qua. Có lẽ cả hai nên đặt bản thân vào vị trí của đối phương để có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, từ đó tìm ra cách hóa giải phù hợp.

May mắn là có Thực thần ghé thăm nên vận tài lộc của con giáp này trở nên khởi sắc hơn hẳn. Vận may kiếm tiền xuất hiện, chỉ cần bản mệnh không bỏ qua thì chắc chắn có thể thu tiền về đầy túi.

Tiến độ công việc vì thế mà có phần trì trệ hơn trước khá nhiều.

Tuổi Tý

Tình duyên giảm sút, đừng tuỳ tiện khơi mào chiến tranh lạnh bạn nhé. Công việc, bạn cẩu thả dẫn đến phạm nhiều sai lầm. Tài vận ở mức trung bình, đừng chỉ tin tưởng vào những chuyên gia quản lý tài chính, hãy đa dạng hoá nguồn tin để có quyết định sáng suốt.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, sự xuất hiện của Thiên Quan như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong cách hành xử của mình. Kẻ xấu bụng chỉ chờ giây phút bạn sơ hở là ngay lập tức tìm cách hạ bệ bạn.

Ngoài ra, trong các mối quan hệ với cấp trên hay với người có chức quyền, bạn cũng chớ nên hành động nông nổi, ăn nói thiếu chín chắn kẻo vướng vào chuyện thị phi, rắc rối không hay. Thời điểm này, tốt nhất bạn nên toàn tâm toàn ý vào xử lý và hoàn thành công việc của bản thân thì hơn.

Trong ngày Mộc khí vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn có thể mắc bệnh về thận, não bộ, bàng quang, đau lưng, mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi và quan tâm đến cơ thể nhiều hơn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bị Kiếp Tài hung tinh án ngữ nên có nguy cơ mất tiền khá lớn. Bản mệnh chủ quan trong quá trình làm ăn hay tính toán sai sót, dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Một vài hạng mục đầu tư cũng chưa thực sự hiệu quả như mong đợi, bạn nên xem xét lại thì hơn.

Thổ - Mộc xung khắc, tuổi Sửu cũng khó tìm được tiếng nói chung với nửa kia. Cả hai tồn tại nhiều tư tưởng trái ngược, hễ đưa ra tranh luận lại biến thành tranh cãi. Đủ chuyện không như ý như đang thử giới hạn chịu đựng của Sửu.

Bản mệnh chủ quan trong quá trình làm ăn hay tính toán sai sót, dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết cục diện Hợi Lục Hợp phần nào giúp cho công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông hơn trước khá nhiều. Những kế hoạch mà bạn lập ra nhận được không ít sự quan tâm của mọi người xung quanh. Cơ hội để biến những dự định ấp ủ từ lâu của bạn đang đến rất gần rồi.

Sự xuất hiện của Thiên Tài còn báo hiệu vận may sẽ sớm tìm đến con giáp này trong ngày hôm nay. Bạn rất có duyên với chuyện tiền bạc, có thể được cho tặng hay trúng thưởng bất ngờ nữa. Cơ hội hiếm có thể này quả thật không thể nào bỏ qua được rồi.

Trong ngày ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, người độc thân trở nên tự tin hơn với lựa chọn của mình. Bạn nhận được không ít sự quan tâm từ người khác giới. Có vẻ như cơ hội để bạn kết đôi đang đến gần rồi, hãy mở lòng mình để đón nhận đi nhé.

Cơ hội để biến những dự định ấp ủ từ lâu của bạn đang đến rất gần rồi.

Tuổi Dậu

Hôm nay ngày Thương Quan giáng mệnh, người tuổi Dậu cần hết sức đề phòng những sự cố có thể xảy đến lúc nào chẳng hay. Trong bất cứ quyết định hành động nào, bạn cần phải hết sức thận trọng, chớ để xảy ra bản thân vướng vào những sai lầm đáng tiếc.

Ngũ hành Kim Mộc xung khắc, chuyện tình cảm của người độc thân chưa có tiến triển đặc biệt trong ngày thứ 7 này. Bạn vì mải mê công việc mà chẳng có thời gian dành cho bản thân. Nếu muốn tìm được người đồng hành với mình, bạn cần phải năng nổ tham gia các hoạt động giao lưu hơn nữa.

Nếu muốn công việc hanh thông suôn sẻ hơn, bản mệnh nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Cụ thể, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp được Tài Thần.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão gặp nhiều vận may trên đường tài lộc. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này lại không mấy tốt đẹp. Bạn cần bình tĩnh tìm thời cơ thích hợp để bày tỏ tình cảm thay vì nóng vội sẽ rất dễ hỏng việc.

Tuổi Tuất

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Báo hiệu các mối quan hệ xã giao kém hài hoà bởi vì cái tính nóng nảy, kiêu ngạo của con giáp này. Bên cạnh đó, tuổi Tuất còn vô tình đánh mất sự khéo léo trong cách ứng xử với mọi người nên mất đi nhiều thiện cảm tốt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thuận hoà, viên mãn. Trải qua không ít sóng gió thì người tuổi này và nửa kia cũng tìm được cảm giác bình yên, hạnh phúc thực sự. Đừng quên học cách lắng nghe, chia sẻ và bao dung trong một mối quan hệ nghiêm túc là hôn nhân.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Sự nhẹ dạ cả tin của bản mệnh dễ tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian trục lợi.

Cẩn trọng: Đề phòng có kẻ xấu rình rập và âm mưu cướp đoạt số tiền đang sở hữu.

Vận trình tình cảm thuận hoà, viên mãn.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Ảnh hưởng của ngày tương phá nên tuổi Thìn làm việc gì cũng có kẻ rình rập cản trở. Dù rằng bản mệnh đã có những tính toán trước cho các trường hợp phát sinh bất ngờ nhưng khó lòng có thể ứng biến được tất cả.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tuổi Thìn và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân cũng được giới thiệu cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng, có thể tính tới chuyện trăm năm.

Vận trình tài lộc có biến động. Nhắc nhở con giáp này nên thận trọng hơn trong việc sử dụng tiền bạc vì dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Cẩn trọng: Dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền quý giá khiến tài lộc giậm chân tại chỗ.

Tuổi Tỵ

Ngày Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Tỵ được dự báo sẽ có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm phạm phải do lúc không tập trung. Không những thế con giáp này còn có thể mang điều tiếng xấu do làm việc thiếu hiệu quả khiến vị trí lung lay. Thành quả gây dựng bấy lâu có thể trở thành công cốc nếu bạn không sớm chấn chỉnh bản thân.

Hôm nay được khuyên cũng không phải là ngày thích hợp để Tị mạo hiểm đầu tư kinh doanh. Tiền bạc kiếm được chẳng hề dễ dàng, bạn không nên vì nhất thời ham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Bạn có thể đợi tới thời điểm thích hợp hơn, cơ hội vẫn còn rất nhiều.

Tuổi Ngọ

Hôm nay tuổi Ngọ sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày Dần Ngọ Bán Hợp như hôm nay. Những thành quả liên tiếp báo về chính là câu trả lời cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trước đó.

Chính Ấn ở bên, con giáp này được mọi người xung quanh công nhận về tài trí và phương cách xử lý linh hoạt. Hãy cứ tiếp đà này tiến bước, bạn sẽ sớm có thể chạm tay đến đích mà mình mong muốn rồi.

Ngày Mộc Hỏa tương sinh, người độc thân được trao cho cơ hội gặp được một nửa của đời mình. Chỉ cần mở rộng trái tim đón lấy, chắc chắn con đường tìm đến hạnh phúc của bạn cũng sẽ trải đầy hoa thôi.