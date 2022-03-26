CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG: Những con giáp gặp HẠN TAM TAI, xui xẻo ĐỦ trong tuần mới (28/03-03/04/2022)

Nhiều khó khăn sẽ đến với người tuổi Tý dồn dập vào tuần này. Bản mệnh thường bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, khiến công việc có dấu hiệu bị chững lại.

Chỉ đến khoảng thời gian cuối tuần, bạn mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, thậm chí có người tìm được cơ hội khẳng định sự đúng đắn của bản thân. Phương diện tài lộc chưa có gì khởi sắc, chủ yếu cũng là do công việc không mấy thuận lợi. Người làm công ăn lương và người làm ăn kinh doanh nên tiếp tục nhắc nhở mình cố gắng hơn.

Nhiều khó khăn sẽ đến với người tuổi Tý dồn dập vào tuần này.

Trên phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình gặp phải khá nhiều mâu thuẫn. Dường như bạn và người ấy đều lên tiếng trách móc đối phương mà lại không một lần thử đặt mình vào vị trí của người ấy. Tình trạng hiện tại khiến cả hai đều cảm thấy chán nản và mệt mỏi.



Với người độc thân, con giáp xui xẻo tuần này được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, nhưng chuyện có đi đến đâu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách hành xử của bạn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, khó khăn sẽ đến với người tuổi Hợi trong tuần này, vì thế bạn cần nhắc nhở mình cố gắng hết sức, suy nghĩ tích cực, chớ bỏ cuộc giữa chừng.

Cấp trên gây khó dễ cho bạn nhưng thực ra cũng chính là tạo cơ hội cho bạn phát hiện ra điểm mạnh của bản thân, không còn đi theo lối mòn trước đó.

Phương diện tài lộc lại không mấy lạc quan. Có lẽ bạn cần phải nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Nếu bây giờ bạn không bứt phá vươn lên thì rất có thể, đối thủ sẽ nhân cơ hội vượt qua đấy.

Sao xấu Ngũ Quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đã giấu tay, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi và dịch bệnh hoành hành như hiện tại.

Chuyện tình cảm cũng là một dấu trầm buồn khi quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách hơn. Hãy chú ý đến điềm báo kẻ thứ ba xuất hiện trong tuần này.

Có lẽ hai người thực sự cần ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn, chân thành với nhau, không để sai lầm có cơ hội xảy ra.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không thể tránh khỏi khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Hãy tự cổ vũ bản thân để không bỏ cuộc giữa chừng, khiến những công lao từ trước đến nay đổ sông đổ bể. Hãy bình tĩnh để phân tích vấn đề, tìm ra lỗi sai, từ đó mới có hướng khắc phục để vượt qua.

Phương diện tài lộc cũng không có quá nhiều điểm sáng. Bạn thường vướng phải sự cạnh tranh khá kịch liệt của bạn bè, đối tác, khiến các kế hoạch tiến triển chậm chạp.



Hãy luôn cẩn thận trong các hoạt động kí kết hợp tác kẻo gây ra lỗi sai to lớn khó có thể khắc phục.

Người tuổi Dậu không thể tránh khỏi khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này.

Khoản tiền trong tay đã không rủng rỉnh lại còn chẳng giữ được lâu. Đại Hao cho thấy bạn thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết.



Vì thế, con giáp xui xẻo tuần này cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu thì không thể nào bạn có một cuộc sống dư dả được.



Chuyện tình cảm cũng không được ổn định, hôm trước hai người còn vui vẻ với nhau mà hôm sau đã trở mặt cãi cọ. Có lẽ cả hai vẫn còn quá trẻ tuổi hoặc ích kỉ nên không biết phải cư xử thế nào mới là đúng đắn. Hãy nghe lời khuyên của mọi người để rút kinh nghiệm cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!