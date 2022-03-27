VẬN HẠN QUA ĐI, THỜI CƠ CHÍN MÙI đã tới, những ngày cuối cùng của tháng 3 tới các con giáp cần NẮM BẮT CƠ HỘI để ĐỔI ĐỜI, giàu sang RỰC RỠ, đếm tiền mỏi tay

Những chú hổ thường đại diện cho quyền lực, sự mạnh mẽ và năng động. Con giáp này có tham vọng, muốn khẳng định bản thân. Đồng thời, họ cũng không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Tư duy này giúp cho họ luôn phấn đấu hết mình, lấy khó khăn làm động lực, đem về cho mình cũng “chiến công” vang dội.

Họ ham học hỏi, giỏi tiếp thu, biết cách nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học nên thường đạt được những cơ hội đột phá quan trọng. Đặc biệt, họ còn có trí nhớ tốt, giỏi thu thập thông tin dựa vào mạng lưới quan hệ xung quanh nên tối ưu được ưu điểm của mình, hạn chế rất nhiều sai lầm có thể xảy ra.

Tinh thần ưa thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang nên người tuổi Dần cũng thường bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Đa số người cầm tinh những chú hổ sẽ không lựa chọn công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà luôn thử thách chính mình.

Những chú hổ thường đại diện cho quyền lực, sự mạnh mẽ và năng động.

Trong giai đoạn này, công việc của người tuổi Dần không chịu nhiều áp lực, có thể hoàn thành đúng dự định các kế hoạch đặt ra. Điều này giúp họ càng thêm tự tin, dám nghĩ dám làm, tinh thần vui vẻ và tích cực. Vô hình trung điều này lại càng gia tăng năng lực, giúp họ dễ dàng gặt hái thành công và theo đuổi lý tưởng của bản thân hơn.

Khi con đường công việc suôn sẻ thì tài lộc của người tuổi Dần cũng thịnh vượng trông thấy. Với người làm công ăn lương, họ sẽ được cấp trên ghi nhận các đóng góp cho tập thể, có cơ hội thăng chức tăng lương hoặc được “thưởng nóng”.

Chỉ cần biết cách tận dụng, đây sẽ là cơ hội tốt để họ đạt được những thành tựu nhất định trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, đồng thời tích lũy một khoản tài chính "khấm khá" cho tương lai.

Tuổi Mùi



Đối với những người tuổi Mùi thì năm 2022 Nhâm Dần có vận trình thuận lợi như “diều gặp gió” thăng tiến không ngừng. Nếu người tuổi này xác định được mục tiêu, biết kết hợp sức mạnh của tập thể thì mọi trở ngại sẽ dễ dàng được tháo gỡ. Thành quả thu được chính là trái ngọt bù đắp cho tâm sức người tuổi Mùi bỏ ra trong thời gian vừa qua.



Trong tử vi tuổi Mùi năm 2022 hé lộ tài lộc của người tuổi này có nhiều tin vui. Cơ hội “hốt bạc” cũng tới. Với tư duy nhạy bén, không ít người tuổi Mùi có thể thay đổi nhanh chóng công việc kinh doanh và tăng thêm cho mình nhiều khoản lợi nhuận vào năm này.



Tuổi Mão

Những người cầm tinh chú mèo thường thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ giỏi chịu đựng những áp lực của công việc, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh nên biết cách bảo trì vị thế của mình.

Tuổi Mão thường tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, nói chuyện hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác nên họ dễ dàng gây được ấn tượng với mọi người xung quanh, xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp.

Nhờ thế, con giáp này dễ gặp quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành vượt qua khó khăn, khiến quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, trong giai đoạn này, họ có thể tận dụng năng lực ngoại giao khéo léo của mình để gia tăng thu nhập, mở rộng hoặc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ khách hàng.

Những người cầm tinh chú mèo thường thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Mão đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực. Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực, họ sẽ ngày càng tới gần hơn với sự thành đạt, nhận được các khoản lợi nhuận phong phú. Tuy vậy, không nên chủ quan mà đưa ra những quyết định sai lầm, có thể ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục.

Khi đã có được tiền bạc dư dôi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở, ví dụ như tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô, sản xuất, cải tiến kĩ thuật.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.