Vàng chặn trước cửa: 3 con giáp đầu tuần trúng số, cuối tuần giàu sang, bạc tiền đầy két, tài khoản rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 09:15

3 con giáp sau đây sẽ có khởi đầu tuần mới thứ Hai 3/10/2022 cực kỳ "máu lửa", tràn đầy năng lượng, vận may dồi dào không ai lại.

Tuổi Mùi

Tử vi đầu tuần mới thứ Hai 3/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế sáng sủa, có khả năng thăng tiến cao.

Vàng chặn trước cửa: 3 con giáp đầu tuần trúng số, cuối tuần giàu sang, bạc tiền đầy két, tài khoản rộn ràng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên ở nhiều điểm sáng. Muốn có được người mình thích thì hãy bắt đầu từ bạn bè người thân xung quanh họ.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, có óc logic, khi báo cáo công việc sẽ kết nối được người trước và người sau, chỉ cần nhìn thoáng qua là cấp trên đã rõ, để lại ấn tượng rất tốt.

Tài lộc thăng hoa, bạn biết cách sử dụng kiến thức để tạo ra giá trị của cải lớn hơn.

Tuổi Ngọ

Vàng chặn trước cửa: 3 con giáp đầu tuần trúng số, cuối tuần giàu sang, bạc tiền đầy két, tài khoản rộn ràng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong đầu tuần mới thứ Hai 3/10/2022. Họ luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, tính tình cởi mở nên dễ thu hút sự chú ý của các quý nhân, nhờ thế mà công việc cũng như đường tài lộc của họ sẽ đặc biệt thuận lợi.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tuần mới được dự báo sẽ có sự thăng tiến, càng làm càng có động lực, tài lộc tăng không ngừng. Thu nhập của họ cũng sẽ được cải thiện. Dù xuất hành lúc nào, tuổi Ngọ đều gặp được chuyện vui và những điều may mắn.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Chính Tài xuất hiện dự báo người tuổi Tý đón nhiều may mắn về tiền bạc trong đầu tuần mới thứ Hai 3/10/2022. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt, làm ăn suôn sẻ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hay vất vả mà vẫn thu về tiền bạc dồi dào.

Vàng chặn trước cửa: 3 con giáp đầu tuần trúng số, cuối tuần giàu sang, bạc tiền đầy két, tài khoản rộn ràng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày này cũng đang tiến triển vô cùng thuận lợi, tốt đẹp, không cần phải quá lao tâm khổ tứ mà chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch là có thể đạt được hiệu suất cao như mong đợi và tính toán của bạn. 

Ngày Thủy khí vượng khiến tình hình sức khỏe của những chú Chuột vào ngày này không được tốt cho lắm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chức năng gan. Đối với người có tiền sử về bệnh gan càng nên chú ý, chăm lo cho bản thân nhiều hơn nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong tháng 10 và tháng 11, vận tài rực rỡ luôn ở bên 3 con giáp sau đây nên chuyện làm ăn kinh doanh hay đường tài lộc cũng đều hanh thông trông thấy.

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