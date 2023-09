Vận mệnh đảo chiều từ ngày 17/3, những con giáp sau kiếm tiền mệt nghỉ, quý nhân dìu dắt, cuộc đời 'thập toàn thập mỹ'

Con giáp may mắn này vốn là tuýt người rộng rãi, phóng khoáng, vị tha với bạn bè và cũng biết cách tận hưởng cuộc sống, lan tỏa những suy nghĩ tích cực đến mọi người. Nhờ vậy, bạn đi đâu cũng được mọi người quý mến. Đồng thời, bạn sẽ được thần Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát.

Người tuổi Sửu sẽ được thần Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có những người may mắn sẽ tìm được cơ hội đổi đời, việc mua nhà mua xe không còn xa vời, hơn thế nữa sự nghiệp lại thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no.

Chuyện tình duyên của người tuổi Mùi trong thời gian tới được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái". Thậm chí, cả nam và nữ đều sẽ có nhiều người cầu hôn, chọn được nhiều đối tượng trong hôn nhân và tình duyên.