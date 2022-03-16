Vận mệnh đảo chiều từ ngày 17/3, những con giáp sau kiếm tiền mệt nghỉ, quý nhân dìu dắt, cuộc đời 'thập toàn thập mỹ'

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 18:10

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ kiếm tiền mệt nghỉ, quý nhân dìu dắt, cuộc đời "thập toàn thập mỹ" từ ngày 17/3.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này vốn là tuýt người rộng rãi, phóng khoáng, vị tha với bạn bè và cũng biết cách tận hưởng cuộc sống, lan tỏa những suy nghĩ tích cực đến mọi người. Nhờ vậy, bạn đi đâu cũng được mọi người quý mến. Đồng thời, bạn sẽ được thần Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát. 

Đồng thời, người độc thân có cơ hội khám phá nhiều hơn về các mối quan hệ của mình cũng như vị trí của mình trong các mối quan hệ đó. Vào những ngày cuối tuần, Song Ngư sẽ có được thời gian để nghỉ ngơi nên bạn có thể tận dụng để hâm nóng tình cảm với người ấy nhé. Cùng nhau nấu ăn, xem phim hay trò chuyện tại nhà thôi nhưng đảm bảo sẽ thú vị đó.

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Người tuổi Sửu sẽ được thần Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có những người may mắn sẽ tìm được cơ hội đổi đời, việc mua nhà mua xe không còn xa vời, hơn thế nữa sự nghiệp lại thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no.

Chuyện tình duyên của người tuổi Mùi trong thời gian tới được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái". Thậm chí, cả nam và nữ đều sẽ có nhiều người cầu hôn, chọn được nhiều đối tượng trong hôn nhân và tình duyên.

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Người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Trong công việc, con đường thăng tiến của bạn cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, bạn sẽ kiếm tiền nhiều như nước và cuộc sống ngày càng sung túc, đủ đầy. 

Ngoài ra, các mối quan hệ tốt đẹp sẽ giúp cho người tuổi Mùi thăng tiến nhanh chóng trong công việc, đi đến đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ và thu nhập cũng tăng lên chóng mặt, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

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Người tuổi Dậu có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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