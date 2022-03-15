Tử vi 5 ngày tới (17/3-21/3), những con giáp sau được thần Tài cưng chiều hết mực, phú quý ngập tràn, tiền đổ đầy túi

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 17:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây được thần Tài cưng chiều hết mực, phú quý ngập tràn, tiền đổ đầy túi trong 5 ngày nữa.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Dù gặp không ít gian nan, nhưng điều đó cũng không dễ dàng khiến bạn phải chùn bước. Chỉ cần bản mệnh luôn vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái được "quả ngọt". Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới.

 

Không chỉ xây dựng được cơ ngơi vững chãi mà người tuổi Dần còn trở thành chỗ dựa to lớn cho người thân. Gia đạo êm ấm, bạn càng thêm vững tâm mà tiến bước về phía trước.

 

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Người tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón thời kỳ đổi vận khi có phúc khí tràn trề, đường tài lộc càng ngày càng tăng tiến do Thần Tài bảo hộ trong 5 ngày tới. Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới vượt trội hơn người khác, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

 

Tình yêu cũng sẽ gõ cửa nhà người tuổi Mùi trong 5 ngày tới. Người độc thân hãy chuẩn bị đón nhận tình yêu của đời mình, còn người đã có đôi sẽ tính đến chuyện đưa mối quan hệ lên một cấp độ mới. Bên cạnh đó, các gia đình sẽ êm ấm và an lành trong thời gian tới.

 

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Người tuổi Mùi sẽ đón thời kỳ đổi vận khi có phúc khí tràn trề, đường tài lộc càng ngày càng tăng tiến do Thần Tài bảo hộ - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức. Đồng thời, cát tinh soi chiếu sẽ giúp công việc của bạn ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

 

Những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần giao lưu nhiều hơn với những người xung quanh, biết đâu bạn lại tìm được ý trung nhân của mình.

 

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Người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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