Vận son từ ngày 16/3/2022, những con giáp 'trúng quả đậm', tiền tài đổ về choáng ngợp, giàu sang khó ai bì

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 09:41

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây "trúng quả đậm", tiền tài đổ về choáng ngợp, giàu sang khó ai bì từ ngày 16/3/2022.

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ ngày 16/3/2022, con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội để trổ tài, phát huy khả năng của mình. Người làm công ăn lương cũng được giao cho nhiều công việc, trọng trách. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì công việc làm ăn ngày càng khởi sắc. Sự nghiệp của bạn ngày một thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống của bạn từ đó cũng khởi sắc hơn trước.

Con giáp này cực kỳ may mắn trong chuyện tình yêu trong thời gian tới. Cơ bản thì mọi mối quan hệ của bạn đều tốt. Tuy nhiên, sức hút này cũng là "con dao hai lưỡi" nếu bạn đang có người yêu sẵn rồi, bởi rất có thể đối phương sẽ ghen, nên hãy chú ý đừng khiến ai hiểu nhầm.

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Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để trổ tài, phát huy khả năng của mình - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Đường tài lộc của người tuổi Mùi ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Bạn gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Chuyện tình cảm của bạn có thể không có gì mới mẻ, nhưng hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Nếu bạn đang độc thân, có thể bạn sẽ gặp một người thích hợp trong một hoạt động ngoài trời nào đó.

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Đường tài lộc của người tuổi Mùi ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự đoán có con đường công danh rộng mở. Những dự án đầu tư bắt đầu ăn nên làm ra, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của con giáp này. Ngoài ra, bạn bè cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển, họ cần biết cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân. Tiền bạc ập đến liên tục trong cùng một lúc có thể khiến bạn bị choáng ngợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống theo cách mà họ không ngờ đến. 

Vận trình tình cảm khởi sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ khá nhiều. Sự quan tâm, săn sóc ân cần của đối phương luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho con giáp này.

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Người tuổi Ngọ được dự đoán có con đường công danh rộng mở trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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