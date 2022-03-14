Tử vi 5 ngày tới (16/3-20/3), vận khí tăng cao, những con giáp sau sự nghiệp vượng phát, tiền tài viên mãn, gia đạo an lành

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 16:34

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ sự nghiệp vượng phát, tiền tài viên mãn, gia đạo an lành trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của mình nay đã "đơm hoa kết trái". Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, bạn sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Không những sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi mà còn tìm được cơ hội cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bạn như con thuyền êm đềm trôi theo dòng do cả hai luôn biết cách sắp xếp dành thời gian cho nhau nên mọi chuyện khá thuận lợi. Chính nhờ những phút giây quý giá này, cả hai sẽ càng thêm yêu thương và thấu hiểu đối phương. 

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của mình nay đã 'đơm hoa kết trái' - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Dù gặp không ít gian nan, nhưng điều đó cũng không dễ dàng khiến bạn phải chùn bước. Chỉ cần bản mệnh luôn vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái được "quả ngọt". Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới.

 

Tình yêu cũng sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ngọ. Người độc thân hãy chuẩn bị đón nhận tình yêu của đời mình, còn người đã có đôi sẽ tính đến chuyện đưa mối quan hệ lên một cấp độ mới.

 

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Vận may của người tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái. Bạn có cơ hội làm quen với nhiều khách hàng, đối tác triển vọng có thể giúp cho thu nhập mang lại còn cao hơn cả công việc chính. Thậm chí, bạn còn tính đến việc phát triển công việc tay trái thành công việc chính để thu nhập ngày một dư dả hơn nữa.

Không chỉ xây dựng được cơ ngơi vững chãi mà con giáp này còn trở thành chỗ dựa to lớn cho người thân. Gia đạo êm ấm, bạn càng thêm vững tâm mà tiến bước.

 

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Người tuổi Dậu có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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