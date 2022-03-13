Càn khôn xoay chuyển, đúng 20 ngày tới, những con giáp sau tài vận vượng phát, sung túc vượt nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 14:14

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây tài vận vượng phát, sung túc vượt nghịch cảnh trong 20 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ đón nhiều cơ hội tiền tài, nếu biết nắm bắt và cởi mở với thế giới thì có thể sống sung túc hơn thấy rõ. Đồng thời, bạn sẵn sàng đón nhận những sự thay đổi để học hỏi thêm và tiếp tục phát triển trong tương lai. Do đó, bạn đang dần trở nên hoàn thiện bản thân mình hơn.

Về vận trình tình cảm, bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình và sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Đây sẽ là một tuần tình yêu nở rộ trong trái tim bạn. Một số người độc thân sẽ gặp được một người đặc biệt. Mối quan hệ này có thể chưa đi sâu nhưng bạn sẽ có những khoảnh khắc khá vui vẻ, hạnh phúc.

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Người tuổi Dần sẽ đón nhiều cơ hội tiền tài, nếu biết nắm bắt và cởi mở với thế giới thì có thể sống sung túc hơn thấy rõ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày, ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh lẫn quý nhân sẽ giúp cuộc sống của bạn thêm suôn sẻ và tấn tới. Ngoài ra, bạn cũng sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt nếu chịu đi xa, có thể là du lịch hoặc công tác.

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Công việc của người tuổi Ngọ bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn tài giỏi thông minh, ngay khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Một khi được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, sau bao vấp ngã thì cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. 

Tình yêu của con giáp này cũng sẽ nở hoa trong giai đoạn này. Đặc biệt, những người độc thân sẽ gặp được một người vô cùng tâm đầu ý hợp.

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Tình yêu của người tuổi Thìn cũng sẽ nở hoa trong giai đoạn này - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 13/3, những con giáp sau làm gì cũng 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền tài ngập lối, may mắn bủa vây

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây làm gì cũng "đầu xuôi đuôi lọt", tiền tài ngập lối, may mắn bủa vây sau ngày 13/3/2022.

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