Thần Phật che chở, đúng 20 ngày tới, những con giáp 'số hưởng' sau vơ tài vét lộc, tin vui đến nhà, sự nghiệp xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 18:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vơ tài vét lộc, tin vui đến nhà, sự nghiệp xuôi thuận trong 20 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Được Thần Phật che chở, con giáp may mắn này thuận lợi và suôn sẻ trong công việc lẫn cuộc sống. Đắc biệt, với người làm ăn, phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán. Với những người làm nghề tự do, người làm đầu tư thì phương diện tài lộc có đột phá. 

Ngoài ra, đây được xem là thời điểm thích hợp nhất năm để bạn tự thưởng cho mình chuyến du lịch, nghỉ ngơi hoặc phiêu lưu thám hiểm. Cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị và niềm vui, hạnh phúc. Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có những tiến triển tốt đẹp. Nếu đã có tình yêu, tình cảm giữa hai bạn sẽ khăng khít và bền chặt hơn.

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Người tuổi Sửu thuận lợi và suôn sẻ trong công việc lẫn cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trở nên hết sức tự tin hơn vào mình. Bạn không ngần ngại chia sẻ các ý tưởng mà mình có được, nên bạn sẽ được mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, bởi vì sự khác biệt và sáng tạo mà mình có. Nếu có cơ hội xuất hiện và nắm bắt ngay thì sự nghiệp của bạn sẽ được tăng tiến hơn nhiều.

Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận được những tin vui về mặt tình cảm. Dù cho bạn vẫn đang độc thân hoặc là có người thương rồi thì mối quan hệ của cả hai sẽ đều tiến triển hết sức tích cực. Do đó, bạn cần nhanh tay nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình.

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Người tuổi Mùi sẽ được mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có vận trình khá tốt và sẽ có những dự án phù hợp với bạn trong cuộc sống và công việc. Đồng thời, bạn sẽ vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. 

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của bạn cũng khá lãng mạn và ngọt ngào. Với người còn độc thân, bạn có thể sẽ tìm thấy được một nửa mong đợi trong thời gian tới. Những cặp đôi đang yêu nhau sẽ có nhiều thời gian đi chơi, gần gũi nhau hơn.

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Người tuổi Dậu có vận trình khá tốt và sẽ có những dự án phù hợp trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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