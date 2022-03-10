Đúng 11 ngày tới, những con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 22:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn "không đếm xuể" trong 11 ngày tới.

Tuổi Mão

Trong 11 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, nhờ hoàn thành công việc đúng thời hạn, bạn được cấp trên tin tưởng và có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần. 

Tuy nhiên, do tham công tiếc việc, bạn sẽ gặp vấn đề về sức khoẻ. Vậy nên, bạn cần sắp xếp thời gian và phân chia công việc thạt hợp lý. Nếu bạn gồng gánh quá nhiều công việc, bạn vừa hại sức khoẻ, vừa công việc không đạt hiệu quả cao.

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Người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận được cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Với những người làm kinh doanh, bạn trở nên buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều không kịp ngơi tay, ngơi chân. Song song đó, bạn sẽ cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, với tính tình cởi mở, dễ gần và rất hòa đồng, bạn là bậc thầy trong giao tiếp và có nhiều mối quan hệ hữu hảo trong cuộc sống. Vậy nên, bạn có hậu vận hưởng nhiều phúc lộc, có nhiều cơ hội làm ăn phát tài, kiếm tiền nhiều hơn.

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Người tuổi Sửu nhận được cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Vận thế của người tuổi Hợi đi lên không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh. Bạn cũng nhận được thêm các công việc, dự án mới nhưng con giáp này cần chú ý chọn lọc những công việc vừa sức với mình, không nên ôm đồm quá nhiều. Nếu bạn gồng gánh quá nhiều công việc, bạn vừa hại sức khoẻ, vừa công việc không đạt hiệu quả cao.

Về vận trình tình cảm của con giáp này khá suôn sẻ và viên mãn. Với những người đã có đôi, có cặp, hai bạn rất thấu hiểu nhau và không cần nói ra cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Do đó, sự hòa hợp của cả người sẽ khiến cho mọi người xung quanh cũng đều phải ngưỡng mộ.

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Vận thế của người tuổi Hợi đi lên không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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