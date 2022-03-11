Thần Tài mở 'sổ vàng', kể từ ngày 12/3/2022, những con giáp sau sẽ HÓA RỒNG, tài lộc bay bổng, công danh phất cao

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 08:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như hóa rồng, tài lộc bay bổng, công danh phất cao kể từ ngày 12/3/2022.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này sắp tới sẽ nhận được may mắn bủa vây và tiền tài ngập lối trong công việc. Bạn sẽ phải thực hiện khá nhiều những giao dịch, đòi hỏi và yêu cầu tới sự tập trung cao độ. Vì vậy, bạn nên chủ động trong mọi việc thì cơ hội thành công và công việc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nữa.

Mặc dù tiền "chảy" về túi nhiều, nhưng con giáp này nên cẩn thận hơn những hoạt động liên quan đến các hoạt động chuyển tiền, bởi vì sẽ có rất nhiều khả năng bạn sẽ xảy ra sai sót, khiến cho bản thân phải hao hụt về tiền của.

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Người tuổi Mùi sẽ nhận được may mắn bủa vây và tiền tài ngập lối trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẵn sàng dấn thân để trải nghiệm những điều mới mẻ mà cuộc sống đem tới. Bạn rất có sức cuốn hút với mọi người xung quanh, vì vậy mà sự nhiệt tình của bạn có thể khiến tất cả mọi người trở nên hăng say hơn trong công việc.  

Chuyện tình cảm của bạn và "nửa kia" khá êm đẹp. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng hai người ấy vẫn dành khoảng thời gian rảnh cho nhau. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân trong các cuộc gặp mặt cùng bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn lâu ngày gặp lại.

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Người tuổi Tuất sẵn sàng dấn thân để trải nghiệm những điều mới mẻ mà cuộc sống đem tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhiệt tình, cởi mở, niềm nở, nên xung quanh bạn có không ít bạn tốt nên vận quý nhân cũng rất hanh thông. Bên cạnh đó, bạn có thể tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư có triển vọng, và bạn sẵn sàng để thử sức mình. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, về chuyện tình cảm, nếu các bạn vẫn đang độc thân thì sẽ có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm và không nên giấu kín cảm xúc của mình như thế. Những cặp đôi yêu nhau thường sẽ giữ chút khoảng cách nên bạn cần nhận được nhiều sự quan tâm, chiều chuộng hơn từ nửa kia.

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Vận quý nhân của người tuổi Dậu cũng rất hanh thông - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới đây (12/3-16/3), Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', những con giáp sau tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 5 ngày tới đây (12/3-16/3), Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', những con giáp sau tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba trong 5 ngày nữa.

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