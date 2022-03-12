Thần Tài điểm 'sổ vàng', từ ngày 13/3/2022, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 11:23

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "chuột sa hũ nếp", tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ từ ngày 13/3/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, hốt tài hốt lộc trong thiên hạ, không phú quý cũng giàu sang từ ngày 13/3/2022. Đồng thời, bạn phát huy tất cả mọi khả năng của mình để gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Chắc hẳn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên với những gì bạn làm được, chuyện tăng lương, thăng chức nằm trong tầm tay. 

Con giáp này còn có vận đào hoa đỏ thắm. Những người còn độc thân thì sau nhiều lần long đong, lận đận cũng "thoát ế" thành công. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp cũng có thêm thời gian để vun đắp tình cảm và chia sẻ nhiều điều hơn.

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Người tuổi Dần sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ dưới sự hỗ trợ của cát tinh nên đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về như nước, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ giúp bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong thời gian tới. Đối phương sẽ góp phần thúc đẩy khiến sự nghiệp đang dần được gây dựng vững vàng của bạn có những bước tiến xa hơn.

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Người tuổi Ngọ dưới sự hỗ trợ của cát tinh nên đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được thần Phật ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát. Nhờ cố gắng hết mình, bạn đạt được thành tích tốt, thu nhập vì thế cũng tăng lên. Người làm công ăn lương nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua.

Ngoài ra, cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị và niềm vui, hạnh phúc. Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có những tiến triển tốt đẹp. Nếu đã có tình yêu, tình cảm giữa hai bạn sẽ khăng khít và bền chặt hơn.

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Người tuổi Thìn sẽ được thần Phật ban phát của cải, quý nhân che chở - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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