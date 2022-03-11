Đúng 5 ngày tới, những con giáp sau như 'cá chép hóa rồng': Tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 17:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hóa rồng", tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp trong 5 ngày nữa.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ trở nên vượng phát, công danh dần thăng tiến, có quý nhân phù trợ, càng lớn tuổi càng giàu sang quyền quý. Bạn cũng có được nhiều may mắn và thuận lợi trong thời gian tới. Sự nghiệp và công việc của bạn diễn ra bình yên và không gặp quá nhiều trắc trở, sóng gió. Bạn sẽ có được nhiều năng lượng để làm việc và cơ hội thăng tiến cũng tăng cao.

Không những thế, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và khả quan. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Dần sẽ trở nên vượng phát, công danh dần thăng tiến, có quý nhân phù trợ trong 5 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội để giải quyết những khúc mắc trong gia đình và từ đó, mọi người sẽ bắt đầu hiểu và ủng hộ cho những dự định sắp tới của bạn. Tiếp theo sẽ là những ngày đầy tự do, thăng hoa của bạn. Bạn thỏa sức vùng vẫy trong khung trời riêng, thỏa sức sáng tạo và nhờ đó, nhờ những cảm hứng đó mà công việc cũng như cuộc sống của bạn đều có những bước tiến thuận lợi. 

Chuyện tình cảm của bạn và "nửa kia" khá êm đẹp và khởi sắc hơn nữa. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng hai người ấy vẫn dành khoảng thời gian rảnh cho nhau. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân trong các cuộc gặp mặt cùng bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn lâu ngày gặp lại.

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Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội để giải quyết những khúc mắc trong gia đình - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong cuộc sống lẫn công việc, tất cả là nhờ mặt trời đi qua và chiếu sáng cho con giáp này. Đồng thời, bạn độc lập thực hiện công việc, luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người, biết vận dụng năng lực và thủ thuật khóe để có được mục đích

Bên cạnh đó, con giáp này thường là tuýp người giàu tình cảm, hiểu biết bao dung, ấm áp lễ độ… Vì vậy luôn thu hút được người khác giới, trong cuộc sống luôn nhận được mong muốn thực tế, chăm sóc của người khác giới.

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Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong cuộc sống lẫn công việc - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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