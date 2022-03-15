Đúng 2 tuần nữa, cuộc sống chuyển vận, những con giáp sau sự nghiệp thăng hoa, vượng khí cát lợi, có cơ hội trúng tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 11:35

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sự nghiệp sẽ thăng hoa, vượng khí cát lợi, có cơ hội trúng tiền tỷ trong 2 tuần nữa.

Tuổi Sửu

Vận khí của con giáp may mắn này sẽ tăng lên nhanh chóng. Bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa vào kinh nghiệm tích lũy, được cấp trên trọng dụng. Những người gặp khó khăn, nợ nần cũng được quý nhân giúp đỡ, mọi sự đều khởi sắc. Bạn làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Vì vậy, bản mệnh làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng đều, tài chính dư dả hơn trước.

Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu sắp tới sẽ ngọt ngào, nồng cháy. Đây là khoảng thời gian thích hợp để người độc thân tìm cho mình một người để thử tìm hiểu hay hẹn hò. Các cặp vợ chồng có thể tranh thủ thời gian này để xoá bỏ hiểu lầm lâu nay.

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Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa vào kinh nghiệm tích lũy, được cấp trên trọng dụng - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Bạn cũng sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Do đó, bạn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, bạn ngày càng được cấp trên trọng dụng. Đồng thời, những người làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng. Tuy công việc bận rộn và có nhiều bước tiến nhưng con giáp này cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

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Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội rộng mở để người này có thể chứng minh bản thân. Khi ấy, mọi ý nguyện đều đạt được, tiền cứ ào ào chảy về túi, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Sau tất cả, bạn sẽ nhận được sự viên mãn sung túc về vật chất lẫn tinh thần.

Không những thế, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và khả quan. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân của mình.

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Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội rộng mở để người này có thể chứng minh bản thân - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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