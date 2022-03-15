Tử vi 3 ngày tới (16/3 - 18/3), sao Thái Dương bao bọc, những con giáp sau mở cửa đón điềm lành, phú quý đại tài, thu nhập tăng đáng kể

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 07:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây mở cửa đón điềm lành, phú quý đại tài, thu nhập tăng đáng kể trong 3 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt thành với tất cả mọi người xung quanh, sẵn sàng dang tay giúp đỡ nếu ai đó chẳng may rơi vào hoạn nạn. Do đó, bạn sẽ có cơ hội nhận lại được những gì mình đã cho đi, được bạn bè và quý nhân hết mình giúp đỡ, mọi khó khăn đều được hóa giải.

Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.

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Người tuổi Dần được bạn bè và quý nhân hết mình giúp đỡ, mọi khó khăn đều được hóa giải - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Công việc và sự nghiệp của người tuổi Mùi trong thời gian sắp tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự kỹ lưỡng và tầm nhìn xa trông rộng sẽ hỗ trợ bạn gặt hái nhiều thành công. Bạn không chỉ giỏi làm ra tiền mà còn được đánh giá cao về khả năng giữ tiền, biết cách dùng tiền để "đẻ" ra tiền, dần dần tình hình tài chính phất lên trông thấy.

Về phương diện tình cảm, hội độc thân có thể nảy sinh sự cảm mến với bạn bè, đồng nghiệp sau thời gian dài hợp tác. Nếu đã có nửa kia, chòm sao này dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm, tận hưởng những giây phút vui vẻ, ấm áp bên nhau.

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Công việc và sự nghiệp của người tuổi Mùi trong thời gian sắp tới có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức. Đồng thời, sao Thái Dương soi chiếu sẽ giúp công việc của bạn ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên.

Vận trình tình cảm tươi sáng, báo hiệu về một chuyện tình đẹp đẽ và thơ mộng. Các cặp đôi yêu nhau vẽ ra khá nhiều viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai hai người. Người độc thân vẫn sẽ chưa tìm được ngườu trong mơ nhưng bạn luôn vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình, với những chuyến du lịch cùng bạn bè.

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Người tuổi Dậu sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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