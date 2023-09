Tử vi 3 ngày tới (16/3 - 18/3), sao Thái Dương bao bọc, những con giáp sau mở cửa đón điềm lành, phú quý đại tài, thu nhập tăng đáng kể

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt thành với tất cả mọi người xung quanh, sẵn sàng dang tay giúp đỡ nếu ai đó chẳng may rơi vào hoạn nạn. Do đó, bạn sẽ có cơ hội nhận lại được những gì mình đã cho đi, được bạn bè và quý nhân hết mình giúp đỡ, mọi khó khăn đều được hóa giải.

Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.