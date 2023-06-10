Vận may TÀU LƯỢN: 3 con giáp đầu tháng gặp hoạn nạn, giữa tháng bắt đầu may mắn, cuối tháng thăng hoa cả về tình lẫn tiền trong tháng 7/2023 tới

Tuổi Hợi đang làm chức to, quản lý nên cẩn thận sai sót trong công việc. Những người làm công ăn lương cũng nên tránh xa kiện tụng, cãi vã với công ty cũ, cấp trên vì người thiệt thòi chính là bản mệnh. Đầu óc kinh doanh sẽ giúp con giáp này khá nhiều trong công việc ngày hôm nay và thu về tài lộc đầy tay. Cứ kiếm tiền theo ý mình đừng để ý thiên hạ dèm pha, lộc ai thì người đó hưởng sao phải bận tâm.

Tiếc là vận trình tình cảm lại ảm đạm, có điềm chia ly, tách biệt. Có khả năng tuổi Hợi sẽ gặp phải những rắc rối trong những vấn đề gia đình và tình yêu của mình. Cố gắng đừng trút giận lên người khác khi bản mệnh gặp phải những vấn đề này.

Công việc của tuổi Sửu không thuận lợi. Nếu không kiềm chế được tính cách nóng nảy, bộp chộp rất dễ mất việc hoặc thi trượt. Bản mệnh làm gì cũng phải chậm rãi, tính toán kỹ càng kẻo đem lại bất lợi cho bản thân. May mắn là vận trình tài lộc chính tươi sáng, mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc của con giáp này đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được nâng đỡ. Con giáp này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là những người trẻ dưới 30 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhiều bạn sẽ có tin tốt trong việc thi cử, xuất ngoại, thăng chức hoặc chuyển ngạch. Các bạn trẻ tuổi này không nên sợ khó, cứ mạnh dạn xông pha và trau dồi bản thân thì sẽ có thành quả sớm. Nhờ Tam Hợp cục chiếu cố nên Tý cũng khá mạnh bạo trong việc kiếm tiền, chẳng ngại khổ, chỉ ngại không có việc mà làm. Số tiền bạn tiết kiệm được trong thời gian qua sẽ được dùng vào những việc có ích cho tương lai của bạn và con cái.

Đường tình duyên của con giáp này có nhiều tia hy vọng nhờ Kim Thủy tương sinh. Tý ngày càng nhận được nhiều tình yêu thương từ nửa kia, 2 vợ chồng gần đây có thời gian hiểu nhau hơn. Một số bạn sẽ nhận được tin tức hoặc quà cáp từ người thân phương xa gửi về.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm