Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 15:45

Theo tử vi ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, 3 con giáp sau có thêm phước lành, nhiều bước tiến trong cuộc sống, cần nắm bắt tốt những cơ hội đang đến với mình.

Tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, người tuổi Tỵ hôm nay ngao du nhiều nơi cùng người thân yêu.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn đang cố gắng làm việc để có thể nghỉ phép ngao du nhiều nơi.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ dù có nhiều tổn thương, nhưng bạn vẫn cố gắng to ra bản thân không có chuyện gì xảy ra.   

Tài lộc: Thời gian học hỏi, đầu tư cho nhiều lĩnh vực đang sinh lời. 

Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, không nên thức quá khuya. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đối với những người tuổi Dậu, tháng 11 dương lịch là thời điểm cân bằng và bứt phá của họ. Tuổi này được dự báo sẽ có nhiều thay đổi tích cực tạo ra những bước ngoặt lớn trong tháng mới. Vì thế, tuổi Dậu cần nắm bắt tốt những cơ hội tới với mình, tạo nên những kết quả tích cực.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023 kéo theo may mắn về với bản mệnh. Dù là công việc hay trong cuộc sống gia đình, bạn đều có cách giải quyết ổn thỏa. Bạn giỏi nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và hợp lý, không chỉ được kính trọng, yêu mến trong các mối quan hệ xã hội mà bạn còn có nhiều bước tiến, thành công ở nơi làm việc. Chính những yếu tố này giúp người tuổi Dậu có thêm phước lành để đạt được thành tựu trong công việc.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao nhất nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng bàn bạc để thống nhất rất nhanh.

Là người có thực lực nên hiển nhiên bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ rằng con giáp này đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Đây là con đường mà tuổi Hợi nên nỗ lực theo đuổi càng lâu càng tốt, sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm vẫn chưa suôn sẻ. Sau những tổn thương chưa thể lành trong quá khứ, bản mệnh vẫn còn đang chần chừ và sợ hãi khi nhìn về tương lai. Hơn ai hết, tuổi Hợi hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng trước khi quyết định tiến thêm bước nữa.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (4 - 5/11): 3 con giáp vạn sự may mắn, làm đâu thắng đó, tài lộc vào ào ào đầy túi, vật chất luôn đầy đủ

Cuối tuần này (4 - 5/11): 3 con giáp vạn sự may mắn, làm đâu thắng đó, tài lộc vào ào ào đầy túi, vật chất luôn đầy đủ

Cuối tuần (4 - 5/11/2023), 3 con giáp sau đón nhận vận may mới, mừng thành công mới, làm gì cũng hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

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