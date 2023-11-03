Liên tiếp 5 ngày tới (4, 5, 6, 7 và 8/11/2023): 3 con giáp doanh thu bội phần, tài lộc trôi chảy, công việc thuận lợi, làm ăn ngày càng phát triển

Liên tiếp 5 ngày tới (4, 5, 6, 7 và 8/11/2023), người tuổi Dần chuẩn bị chu đáo cho nhiều công việc cùng một lúc.

Tài lộc: Nguồn tài lộc ngày càng được gia tăng, cố gắng giữ vững tình hình thu chi.

Sức khoẻ: Bạn luôn ưu tiên sức khoẻ, dành thời gian chăm lo bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đối với những người tuổi Dậu, tháng 11 dương lịch là thời điểm cân bằng và bứt phá của họ. Tuổi này được dự báo sẽ có nhiều thay đổi tích cực tạo ra những bước ngoặt lớn trong tháng mới. Vì thế, tuổi Dậu cần nắm bắt tốt những cơ hội tới với mình, tạo nên những kết quả tích cực.

Liên tiếp 5 ngày tới (4, 5, 6, 7 và 8/11/2023) kéo theo may mắn về với bản mệnh. Dù là công việc hay trong cuộc sống gia đình, bạn đều có cách giải quyết ổn thỏa. Bạn giỏi nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và hợp lý. không chỉ được kính trọng, yêu mến trong các mối quan hệ xã hội mà bạn còn có nhiều bước tiến, thành công ở nơi làm việc. Chính những yếu tố này giúp người tuổi Dậu có thêm phước lành để đạt được thành tựu trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Liên tiếp 5 ngày tới (4, 5, 6, 7 và 8/11/2023), tuổi Tỵ có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc. Con giáp này thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bản mệnh có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh.

Vận trình tài chính của tuổi Tỵ lên xuống khá thất thường nhưng rất may mọi việc đều nằm trong tính toán của bản mệnh nên không có gì phải lo lắng. Dù con giáp này có lỡ tiêu pha quá đà thì cũng sẽ nhanh chóng gỡ lại được nhờ một khoản thưởng nóng từ sếp.

Nay còn được dự báo là ngày đào hoa vượng. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với người đã có đôi có cặp khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa sát, bản mệnh nên giữ khoảng cách hợp lý với người khác kẻo nửa kia không vui đâu.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.