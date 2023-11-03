Tử vi ngày mai, thứ Bảy (4/11/2023): Sửu tài lộc trôi chảy, Ngọ cát tài cát lộc, Mão ăn nên làm ra

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay luôn cố chấp với suy nghĩ của bản thân.

Tình cảm: Tình cảm chưa đủ lớn, nhưng bạn dành hết thời gian xây dựng vì nhau.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn không muốn lắng nghe người khác, tự quyết định theo ý kiến bản thân.

Tài lộc: Khoảng thu nhập hiện tại cần thời gian xây dựng, khi bạn đã mất đi rất nhiều.

Sức khoẻ: Nên để tinh thần thật thoải mái, hạn chế vận động khi bạn còn mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ



Người tuổi Ngọ vốn có tính cách phóng khoáng, thích tự do, sáng tạo và độc lập. Họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Ngọ luôn muốn tạo dựng sự nghiệp vững chắc, đem đến một gia đình ấm no, đủ đầy. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ sẽ gây dựng được cuộc sống viên mãn.

Theo tử vi, con giáp này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Đúng 4/11/2023, họ sẽ có quý nhân phù trợ, mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ. Dự kiến, những tháng cuối năm con giáp này có thể kiếm được một số tiền kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Mão nên chú tâm vào công việc. Thời gian gần đây dường như bản mệnh hơi lơ là, nhiều lần để xảy ra sự cố nhưng rất may hậu quả vẫn có thể khắc phục kịp thời nên chưa xảy ra cơ sự quá nghiêm trọng. Tuy vậy, bản mệnh cũng đang dần mất đi sự tín nhiệm.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý trong cách nói chuyện giao tiếp, việc quá thẳng thắn dễ làm bản mệnh mất lòng nhiều người xung quanh. Không phải ai cũng hiểu được ý tốt của bản mệnh, vì vậy cần phải cẩn trọng hơn kẻo vô tình vướng họa thị phi hay động vào tiểu nhân sẽ rất bất lợi.

Con giáp này còn đau đầu vì chuyện tình cảm không như ý. Cặp đôi nảy sinh tranh cãi vì những vấn đề hết sức bình thường. Có lẽ hai người chỉ đang tìm cái cớ để trút bất bình trong lòng. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu dài, mối quan hệ khó mà tiếp tục.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.