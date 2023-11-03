Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền vào nhà như nước sông Đà, đi đâu cũng nhận được phước

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây lắm phúc nhiều lộc, kiếm được bộn tiền trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Con giáp này sống độc lập, suy nghĩ trưởng thành. Họ cũng rất mạnh mẽ, kiên định, có hoài bão lớn, không ngại khó khăn. Trong công việc, tuổi Sửu là người chăm chỉ, chịu khó.

Thời gian gần đây, tuổi Sửu có thể gặp một chút khó khăn. Những kế hoạch của con giáp này gặp một số trục trặc. Tuy nhiên, trong 7 ngày tới, tài vận của tuổi Sửu dần khởi sắc.

Người làm công việc kinh doanh có thể tăng lợi nhuận. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình. Người đầu tư cũng đón nhận dấu hiệu tốt, dễ sinh lời.

Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền vào nhà như nước sông Đà, đi đâu cũng nhận được phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình hiền lành, sống hòa nhã với mọi người xung quanh. Vì vậy, con giáp này thường gặp những điều may mắn trong cuộc sống, thu về cả danh và tài. Trong công việc, họ rất nghiêm túc, có trách nhiệm nên được nhiều người tin tưởng. Trong công việc, người tuổi Hợi không thích sân si, tranh giành. Họ cũng ngại va chạm, đấu đá với người khác.

Trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Hợi được Thần Tài phù hộ. Những điều xui xẻo cũng qua đi, những điều may mắn gõ cửa nhà người tuổi này. Họ làm việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm nên sẽ được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, con giáp này còn được bạn bè mang lại rất nhiều thông tin có lợi về kinh doanh. Do đó, tuổi Sửu có thể nghiên cứu chuyện khởi nghiệp và tự mình làm chủ công việc trong thời điểm này.

Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền vào nhà như nước sông Đà, đi đâu cũng nhận được phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân rất hiền lành và tốt bụng. Bản mệnh hay giúp đỡ và là người có trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Thân rất năng động và làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao. Cùng với khát khao kiến thức mạnh mẽ, tinh thần làm việc có trách nhiệm. Bản mệnh có thể có được cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng và quý nhân sẽ giúp người tuổi Thân mở ra một bước ngoặt.

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân có vận trình vượng phát, đạt được thành quả xứng đáng với sự siêng năng, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Cụ thể, Thân sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát.

Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền vào nhà như nước sông Đà, đi đâu cũng nhận được phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp nhận tin vui về tiền bạc vào đúng 20 giờ ngày 3/11: Giàu có chóng mặt, tài vận hồng phát, chăm chỉ phấn đấu ắt có ngày hái được trái ngọt

3 con giáp nhận tin vui về tiền bạc vào đúng 20 giờ ngày 3/11: Giàu có chóng mặt, tài vận hồng phát, chăm chỉ phấn đấu ắt có ngày hái được trái ngọt

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn vạn sự như ý, tiền vàng cuồn cuộn chảy vào túi vào đúng 20 giờ ngày 3/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 3/11 tu vi ngay 4/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ