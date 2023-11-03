3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 17 giờ ngày 3/11: Công danh khởi sắc rực rỡ, thăng quan phát tài, đụng đâu cũng kiếm ra tiền

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thời vận lên hương, giàu nứt vách vào đúng 17 giờ ngày 3/11.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Họ là người cởi mở, sáng suốt, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều để hoàn thiện bản thân.

Cũng bởi vậy mà chòm sao này vượng vận quý nhân, luôn nhận được những lời khuyên, sự giúp đỡ trong công việc. Lúc này, con giáp Dậu có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Con giáp tuổi Dậy có tài lộc nở rộ, công việc hanh thông thuận lợi vào đúng 17 giờ ngày 3/11. Người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng.

Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những “mối” khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 17 giờ ngày 3/11: Công danh khởi sắc rực rỡ, thăng quan phát tài, đụng đâu cũng kiếm ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp may mắn thứ 2 vào đúng 17 giờ ngày 3/11 xin được gọi tên tuổi Mão. Các bạn sẽ có thời điể đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Mão sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Lúc này người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 17 giờ ngày 3/11: Công danh khởi sắc rực rỡ, thăng quan phát tài, đụng đâu cũng kiếm ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nay có Chính Quan trợ vận nên công việc của tuổi Tý tốt hơn hẳn vào đúng 17 giờ ngày 3/11. Lúc này bạn sẽ hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng để có thời gian dành cho việc riêng. Nhiều người sẽ nhận được kết quả tốt liên quan đến thi cử, học hành, xin việc, thăng chức hoặc chế độ.

Thời gian này bạn đang triển khai công việc nhanh nhảu cho thấy hiệu quả của nó khá tốt, lúc này mọi việc gần như đã ổn thỏa. Người làm kinh doanh buôn bán, dịch vụ, du lịch thì khéo ăn khéo nói nên thu phục được khách về ủng hộ mình.

3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 17 giờ ngày 3/11: Công danh khởi sắc rực rỡ, thăng quan phát tài, đụng đâu cũng kiếm ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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