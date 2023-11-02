Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp tài vận xung thiên trong 10 ngày tới: Cuộc sống an nhàn tự tại, may mắn tứ phương tìm đến nhà, bước ra đường là đạp trúng hũ vàng

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội trúng số, làm đâu thắng đó trong 10 ngày tới.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều tự lập, dùng nỗ lực của bản thân để vượt lên hoàn cảnh chứ không nhờ cậy đến người khác.

Con giáp này làm việc rất chăm chỉ, ham học hỏi. Cũng bởi vậy mà nhiều cơ hội đến với họ. Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý có vận thế hanh thông, quý nhân phù trợ. Sự nghiệp của họ sẽ có nhiều thăng tiến.

Tuy công việc đang có sự tiến triển thuận lợi nhưng sức khỏe của con giáp này không được tốt. Con giáp tuổi Tý có thể mắc bệnh đường tiêu hóa, bệnh đường hô hấp... 

Chính vì vậy, người tuổi này cần chăm sóc bản thân nhiều hơn, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thay vì lao lực quá nhiều, tham công tiếc việc.

Con giáp tuổi này can đảm, tháo vát, lại lý trí, tỉnh táo nên sự nghiệp sẽ phát triển rất nhanh. Họ kiếm tiền về đầy túi.

Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp tài vận xung thiên trong 10 ngày tới: Cuộc sống an nhàn tự tại, may mắn tứ phương tìm đến nhà, bước ra đường là đạp trúng hũ vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng dễ dàng. Tử vi cho biết, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình. Sự xuất hiện kịp thời của quý nhân sẽ chỉ dẫn cho con giáp này hướng đi phù hợp, mở rộng tầm nhìn và cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học nhất.

Tình cảm không có gì đáng lo ngại. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ với nửa kia vẫn ở mức ổn định, bạn và nửa kia có thể sắp xếp một chuyến đi xa để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Người độc thân đã có đối tượng riêng cho mình, bạn và người ấy sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.

Tài lộc rủng rỉnh, cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên giúp con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của bản thân.

Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp tài vận xung thiên trong 10 ngày tới: Cuộc sống an nhàn tự tại, may mắn tứ phương tìm đến nhà, bước ra đường là đạp trúng hũ vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong 10 ngày tới. Bạn chăm chỉ trong thời điểm này nên khách khứa lúc nào cũng tấp nập, giúp bạn kiếm về cả bộn tiền.

Người làm ăn kinh doanh có thể hơi vất vả một chút, thậm chí phải làm việc cả khi tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, tận hưởng, song những gì bạn được nhận lại chắc chắn sẽ truyền cho bạn một động lực to lớn.

Người làm công ăn lương nếu chịu khó đi trực trong 10 ngày tới thì cũng có cơ hội nhận được mức lương gấp ba, bốn lần bình thường. Thậm chí, bạn có thể ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cũng có thể hào phóng mua sắm cho bản thân hoặc những người thân yêu bất cứ món đồ gì. Tự thưởng cho bản thân cũng là cách khích lệ để bạn tiếp tục không ngừng cố gắng.

Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp tài vận xung thiên trong 10 ngày tới: Cuộc sống an nhàn tự tại, may mắn tứ phương tìm đến nhà, bước ra đường là đạp trúng hũ vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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