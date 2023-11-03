Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/11/2023), mây mù chuyển nắng đẹp 3 con giáp tài lộc hơn người, giàu lên nhanh chóng, cuộc sống sung túc

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/11/2023), tuổi Mùi may mắn được Thái Âm cát tinh nâng đỡ nên có thể thả lỏng bản thân thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là các bạn nữ. Tuổi này đang làm khá tốt công việc của mình. Tử vi cho thấy bạn đã tìm ra đúng con đường của mình và sự nghiệp có tiến triển thuận lợi. Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng nên chọn ngày lành, giờ đẹp để tiến hành.

Thời gian này, vận tài lộc của tuổi Mùi tốt hơn nhờ Thực Thần nâng đỡ. Đây là tín hiệu tốt cho bản mệnh thực hiện các dự án kiếm tiền mà mình đang ấp ủ. Một số người có lộc làm ăn kinh doanh, buôn bán được khách ủng hộ, lộc đến tay thì cứ thế mà hưởng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/11/2023), tuổi Dậu sẽ là một trong những con giáp phú quý, dễ dàng đạt được thành công. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng thì có thể đánh đâu thắng đó, được cấp trên trọng dụng và thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt vào ngày Chủ Nhật, vận thế người tuổi Dậu càng thăng hoa, họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và không còn lo lắng về kinh tế. Giai đoạn này, tài lộc của tuổi Dậu sẽ khởi sắc rõ rệt, công việc và sự nghiệp cũng gặp nhiều thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Người làm kinh doanh, buôn bán tháng này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính.

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/11/2023), tuổi Thân cũng là một con giáp gặp nhiều tin vui về tài chính khi được Tài Tinh chiếu mệnh, họ liên tục gặp các cơ hội phát tài, không phải lo lắng về tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Thân làm kinh doanh, họ sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Thân đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu.

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