Tử vi 2 ngày cuối tuần (28-29/10), 3 con giáp thu lộc tứ phương, tình tiền đều đạt đỉnh cao, may mắn tới tấp

Không những vậy, người tuổi Sửu cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp hoặc sức khỏe, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (28-29/10) cho biết, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Sửu rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộc không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (28-29/10) người tuổi Mão khá an nhàn, chỉ ngồi nhà mà hưởng thụ thành quả do mình tạo ra. Đó là do bạn chăm chỉ, chịu khó nên công việc lúc nào cũng như ý. Người làm kinh doanh ngồi nhà thu tiền thôi nhé, đang phất lên vô cùng nhờ đơn hàng đổ về ầm ầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của bạn cũng rất ổn. Hãy trân trọng người bên cạnh mình và nhớ là phải có đi có lại, đừng ỷ lại khiến cho tình cảm nhạt nhòa nhé. Đây là người vô cùng hợp với bạn, sẽ quan tâm chăm sóc bạn hết mình, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (28-29/10) người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời. Những dự án, kế hoạch được tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, tuổi Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo