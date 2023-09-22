Đúng ngày mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp được quý nhân hậu thuẫn, việc nhẹ lương cao, đường tiền tài rộng mở

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Dậu có nhiều may mắn, tốt lành. Tài lộc cũng có dấu hiệu tăng tiến thấy rõ. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc lá ào ào đổ về nhà nên không phải suy tính quá nhiều với chuyện chi tiêu.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong cổ tay, phía trong đùi…

Tình duyên nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên rạn nứt trước đó được hàn gắn rất nhanh. Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất sáng tạo và linh hoạt trong suy nghĩ. Bản mệnh có khả năng tư duy độc đáo và thích tìm ra giải pháp mới cho các vấn đề phức tạp.

Con giáp tuổi Thìn thường có đam mê với nghệ thuật và thể hiện sự sáng tạo thông qua việc vẽ tranh, sáng tác âm nhạc hoặc thậm chí là trong công việc hàng ngày.

Những người tuổi Thìn được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thứ Bảy ngày 23/9/2023. Nhiều sự kiện vui vẻ, may mắn sẽ đến với bản mệnh. Con giáp này ăn nên làm ăn, có của ăn của để. Bản mệnh sẽ có sự thay đổi tương đối lớn trong công việc đó là thăng chức hoặc được tuyển dụng vào công ty lớn.

Tài lộc của người tuổi Thìn trong thời gian này dồi dào hơn trước. Bản mệnh được khuyên nên hợp tác với người thân, bạn bè để đạt được hiệu quả công việc như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân gần gũi mọi người, dễ chiếm trọn cảm tình.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân không muốn ảnh hưởng đến công việc, làm việc độc lập, tập trung.

Tình cảm: Bản thân dễ gần, dễ mến ai cũng yêu thương, nhưng tình duyên đến còn lận đận.

Tài lộc: Tài sản hiện tại đang cải thiện tốt, cố gắng bổ sung thêm khi có điều kiện thay đổi.

Sức khoẻ: Bạn rất vui vẻ, không còn áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.