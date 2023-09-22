Đúng 6h30 sáng mai, thứ Bảy 23/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, hôn nhân hạnh phúc, tài vận bùng nổ bất ngờ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 23/9/2023 tuổi Dần trở nên nổi trội trong tập thể. Con giáp này làm việc gì cũng rất mạnh mẽ và độc lập, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người người xung quanh.

Trong ngày mới này, tuổi Dần cũng cần lưu ý sức khỏe do dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Con giáp này nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Tuy nhiên, con giáp này cần thay đổi thái độ làm việc của mình. Đừng chỉ năng nổ và nhiệt tình khi mới bắt tay vào công việc, sau đó lại thành ra chán nản khi phát hiện công việc cứ lặp đi lặp lại. Chỉ khi kiên trì, bản mệnh mới gặt hái được thành công.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người sinh năm Mão có vận may vững chắc bắt đầu từ ngày 23/9. Tuy nhiên, đừng vội vàng trong mọi việc. Người tuổi Mão nên tận tâm và có trách nhiệm trong công việc, tránh xa những lời nói suông để có thể làm những việc thực tế và hướng tới thành công.

Những người sinh nam Mão cũng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách hào phóng chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền của mình với người khác. Giao quảng giao, hiểu biết rộng, người tuổi Mão càng có nhiều cơ hội kiếm bộn tiền trong cuối tháng 9.

Tuy nhiên, trong cuối tháng 9, người tuổi Mão kiểm soát mong muốn tiêu dùng của mình trong tháng này và tiết kiệm tiền. Mặt khác, những ngày tói người tuổi Mão nên kiềm chế cảm xúc và duy trì năng lượng tích cực. Đừng để những cảm xúc tồi tệ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn và đánh mất động lực chủ động. Hãy tránh xa những kẻ hung ác tại nơi làm việc và thận trọng trong lời nói cũng như hành động của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ là người có được nhiều may mắn, nhận được nhiều tình cảm, tài lộc hôm nay.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trình bày tốt, nhận được sự yêu mến từ nhiều bạn bè đồng nghiệp.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đến với nhiều niềm vui, có được ủng hộ của người yêu trong công danh .

Tài lộc: Tài lộc đến nhiều, bạn chăm chỉ học cách đầu tư, luôn có những may mắn bất ngờ.

Sức khoẻ: Trời sáng có thể tắm biển, thể dục cho cơ thể tốt lên.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.