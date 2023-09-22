Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 12:37

Tử vi tháng 9/2023 cho biết bắt đầu từ ngày mai, vận trình 3 con giáp sau lên như diều gặp gió, đổi mệnh giàu sang chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 23/9/2023, công việc của tuổi Ngọ rất tiến triển. Đặc biệt là những người đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức. Những người muốn mở hàng, khai trương nên xem mình hợp tác với tuổi nào thì cát lợi.

Vận tài lộc chủ yếu phất lên nhờ công việc chính, hãy đầu tư cho công việc mình đang làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đừng vì thế mà vung tay quá trán, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Tiếc là tình cảm lại ảm đạm. Càng bận tâm thì càng phiền não, cái gì qua rồi thì tốt nhất bản mệnh hãy cho nó qua đi, bới móc lại cũng chẳng vui vẻ gì, khổ người khổ ta. Người bi lụy tự chuốc lấy đau thương, bớt bận tâm cõi lòng sẽ thanh thản.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần biết cách làm dịu cuộc trò chuyện đang xảy ra mâu thuẫn.  

Công việc: Người tuổi Dần rất biết cách điều chỉnh công việc, luôn cẩn thận, trau dồi kiến thức.    

Tình cảm: Hôm nay bạn khá mệt, không muốn đối phương làm phiền, khi bạn đang khá mệt mỏi. 

Tài lộc: Mức thu nhập cần điều chỉnh cẩn thận, tránh để tài lộc vơi đi. 

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, làm việc nhiều năng lượng.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ đây đến tháng 10/2023: 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, tình duyên thăng hoa, chuyển mình ngoạn mục

Từ đây đến tháng 10/2023: 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, tình duyên thăng hoa, chuyển mình ngoạn mục

Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau may mắn hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 23/9 tử vi con giáp tuổi dần tuổi hợi tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 43 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 13 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 2 giờ 13 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026