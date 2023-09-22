Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 23/9/2023, công việc của tuổi Ngọ rất tiến triển. Đặc biệt là những người đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức. Những người muốn mở hàng, khai trương nên xem mình hợp tác với tuổi nào thì cát lợi.

Tiếc là tình cảm lại ảm đạm. Càng bận tâm thì càng phiền não, cái gì qua rồi thì tốt nhất bản mệnh hãy cho nó qua đi, bới móc lại cũng chẳng vui vẻ gì, khổ người khổ ta. Người bi lụy tự chuốc lấy đau thương, bớt bận tâm cõi lòng sẽ thanh thản.

Vận tài lộc chủ yếu phất lên nhờ công việc chính, hãy đầu tư cho công việc mình đang làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đừng vì thế mà vung tay quá trán, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần biết cách làm dịu cuộc trò chuyện đang xảy ra mâu thuẫn.

Công việc: Người tuổi Dần rất biết cách điều chỉnh công việc, luôn cẩn thận, trau dồi kiến thức.

Tình cảm: Hôm nay bạn khá mệt, không muốn đối phương làm phiền, khi bạn đang khá mệt mỏi.

Tài lộc: Mức thu nhập cần điều chỉnh cẩn thận, tránh để tài lộc vơi đi.

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, làm việc nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm