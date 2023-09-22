Từ đây đến tháng 10/2023: 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, tình duyên thăng hoa, chuyển mình ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 12:05

Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau may mắn hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần 

Từ đây đến tháng 10/2023, tuổi Dần có cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, tuổi Dần không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bản mệnh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Trong ngày, sức khỏe của con giáp này dễ bị ảnh hưởng, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Từ đây đến tháng 10/2023: 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, tình duyên thăng hoa, chuyển mình ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu thường là người nói ít, làm nhiều, họ cứng rắn, kiên cường, không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ đây tới tháng 10/2023, vận khí của người tuổi Dậu đang lên, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Bên cạnh đó, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái.

Từ đây đến tháng 10/2023: 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, tình duyên thăng hoa, chuyển mình ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn mong chờ những điều tốt đẹp mà bản thân đang đạt phải. 

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều chuyện buồn, cố gắng xây dựng công việc ổn định. 

Tình cảm: Ở cạnh một người hiền hòa, bạn không còn những bực dọc khi không cần thiết.  

Tài lộc: Nhiều món đồ không cần thiết, cố gắng hạn chế mua để tiết kiệm tiền. 

Sức khoẻ: Uống nhiều nước ngọt, không tốt cho tiêu hóa. 

Từ đây đến tháng 10/2023: 3 con giáp vận trình vụt sáng như sao, tình duyên thăng hoa, chuyển mình ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình công việc hanh thông, Mùi vận may liên tục tìm tới, Thìn vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình công việc hanh thông, Mùi vận may liên tục tìm tới, Thìn vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau có nhiều tiềm lực cá nhân, công việc đang được rộng mở, may mắn đến cuối tháng.

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