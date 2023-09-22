Qua 00h đêm nay (22/9/2023), 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh: Số 1 là Dậu

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 03:35

Bước qua ngày mới, vận may của 3 con giáp sau sẽ lội ngược dòng, công danh thăng tiến, tiền bạc dồi dào.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Dậu khó suôn sẻ. Con giáp này phải thật tỉnh táo nếu không muốn bị người khác vùi dập, dắt mũi. Không những thế nay còn có điềm báo thị phi, vì thế đừng quá tin tưởng vào người khác.

Về mặt tài lộc, con giáp này khá may mắn. Ngay kể cả đang làm công ăn lương thì bản mệnh cũng có thể tranh thủ thời gian để làm thêm kinh doanh bên ngoài, tăng thu nhập cho mình. Tuổi Dậu ham kiếm tiền nên không lúc nào ngơi tay, với bản mệnh tiền không bao giờ là đủ cả.

Vận trình tình cảm lại khó được cải thiện. Bản mệnh cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng nên thường nói những câu làm mất lòng người khác. Cũng may là bạn bè và gia đình hiểu được tính cách nên còn thông cảm được, còn người ngoài rất dễ sẽ phật ý.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Qua 00h đêm nay (22/9/2023), 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh: Số 1 là Dậu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, họ luôn biết nỗ lực, phấn đấu và không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Đa số người tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công vào tiền vận, tuy nhiên do vận may chưa đến nên sự nghiệp còn giậm chân tại chỗ, không có bước đột phá.

Bước qua ngày mới, vận may tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Công việc bất ngờ trơn tru và suôn sẻ, những dự định kế hoạch đều được vận hành thuận lợi, bên cạnh đó có quý nhân xuất hiện giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tỵ làm giàu.

Người tuổi Tỵ vốn biết nắm bắt thời cơ, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa, họ có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng thăng hoa, thịnh vượng.

Qua 00h đêm nay (22/9/2023), 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh: Số 1 là Dậu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tối ưu thời gian làm việc hiệu quả. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong vận trình sự nghiệp bạn có kế hoạch rõ ràng, làm việc ngăn nắp và cẩn thận.  

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn là người dễ chia sẻ, không dấu lòng mình.    

Tài lộc: Về tài lộc, tiến trình tài lộc thay đổi dựa trên những cố gắng và kế hoạch bạn đề ra. 

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, luôn có cách chữa lành tâm trí mỗi khi khó khăn.

Qua 00h đêm nay (22/9/2023), 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh: Số 1 là Dậu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão

Tử vi cho biết 3 con giáp này vận trình tài lộc rực rỡ, được quý nhân phù trợ, có cơ hội gặp được nhiều đối tác tiềm năng vào hôm nay.

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