Tử vi hôm nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn biết cách nhường nhịn bạn bè.

Công việc: Người tuổi Tý trong công danh luôn biết cách đầu tư bản thân đúng lúc, chăm chỉ làm những việc bản thân yêu thích.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông, có được sự trợ giúp từ gia đình.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, tái tạo nguồn năng lượng mới mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, công việc của Mão cực kỳ suôn sẻ và tốt đẹp nhờ Tam Hợp trợ vận. Có vài kẻ thích ném đá giấu tay nhưng chẳng làm gì được bạn, vì bạn tốt xấu ra sao đều thể hiện thẳng ra chứ không thảo mai để lấy lòng cấp trên, đối tác như bao người. Làm ăn có tâm thì càng ngày càng có tầm nên đừng sợ tiểu nhân.

Bên cạnh đó, Thiên Tài cũng đem lại những tín hiệu đáng mừng cho công việc của Mão. Bạn cẩn thận trong từng đường đi nước bước nên cũng giúp được người khác rất nhiều.

Đường tình duyên của con giáp này không được êm đềm cho lắm do Mộc khắc Thổ. Bạn có nhiều cơ hội để làm quen với bạn khác giới nhưng không đủ để hấp dẫn họ trong mối quan hệ nam nữ. Nhiều người bị người khác bàn tán sau lưng, dù oan ức nhưng cũng không thèm giải trình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn được giúp đỡ, có ai đó chỉ cho bản mệnh hướng đi đúng đắn, tránh sai lầm đáng tiếc. Lúc này hãy biết lắng nghe, thử làm theo và điều chỉnh một chút để phù hợp với bản thân.

Con giáp này trải qua cảm giác ấm ức, không vui chút nào. Lúc này tuổi Thìn cũng có thể tìm đến người thân hoặc bạn bè để trút bỏ những tâm sự khó nói. Có lẽ, những gì bản mệnh cần lúc này chỉ là một người biết cách lắng nghe những nỗi lòng của mình thôi.

Tuổi Thìn nên lưu tâm hơn về mặt sức khỏe, nên dành thêm thời gian để luyện tập thể thao và thư giãn để hồi phục năng lượng. Ngoài ra, nên ăn những món ăn đủ chất, nhiều rau củ giúp cải thiện bộ máy tiêu hóa tốt hơn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.