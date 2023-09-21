Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 Âm lịch): 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 16:59

Đúng Rằm Trung thu, 3 con giáp sau may mắn đến liên tiếp, tiền tài bủa vây, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, cuộc sống của bạn sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Chưa kể, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 Âm lịch): 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 Âm lịch), công việc của tuổi Tỵ tiến triển đều đều. Quá trình làm việc lâu năm giúp con giáp này tích lũy nhiều bài học, kinh nghiệm, thêm bản lĩnh, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày dù không quá dồi dào nhưng bản mệnh vẫn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng khá ngọt ngào. Các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Con giáp này nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 Âm lịch): 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 Âm lịch), người tuổi Dần hôm nay công danh đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần may mắn tiến triển theo mong muốn, được đồng nghiệp hỗ trợ khi khó khăn, 

Tình duyên: Người tuổi Dần thuận lợi đón nhận nhiều tình yêu thương, các bạn độc thân tìm thấy được nửa kia sau những ngày tháng độc thân.  

Tài lộc: Rất tốt, tiền bạn thu về rất lớn, không vất vả quá nhiều trong con đường tài lộc. 

Sức khỏe: Nên mang đồ bảo hộ cho những chuyến du lịch mạo hiểm. 

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 Âm lịch): 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm! 

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