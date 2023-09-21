Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp làm giàu không khó, vượng phát bất ngờ, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 15:27

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục, cần nắm bắt cơ hội ăn nên làm ra.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có vận may tài chính tốt trong khoảng 10 ngày tới. Bản mệnh vốn là những người tận tâm, nghiêm túc và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, bản mệnh còn giỏi giao tiếp giữa các cá nhân. Tới gần vận may, con đường tài chính và sự nghiệp sẽ dần dần tiến lên.

Nguyệt lệnh lâm Thai kết hợp với sự xuất hiện của Tam Hợp cho thấy người tuổi Mùi sắp sửa đón nhiều sự chuyển biến đáng kể, người trẻ ngày càng có nhiều bước tiến mới. Tuy vấp phải một số gian truân nhưng bản mệnh không vì thế mà nản lòng. Càng khó khăn, bản mệnh càng bộc phát năng lực tốt, nhờ vậy đạt được nhiều may mắn mà tuổi khác khó sánh bằng.

Tiền bạc vào túi dồi dào, không phải lo lắng về của cải, tiền bạc trong thời gian này vì cứ hết lại kiếm được tiền. Người càng xởi lởi, dũng cảm thì cơ hội gặt hái tiền bạc trong tháng mới càng cao.

Bất kể làm công việc gì, người tuổi Mùi đều có thể suy nghĩ tích cực và có động lực làm ăn, mọi vấn đề chưa giải quyết trước đó đều có thể được giải quyết trong giai đoạn tới. Ảnh hưởng của Tam Hợp thực sự là thời cơ tốt mà người tuổi Mùi nên tận dụng, tìm mọi cách phấn đấu vươn lên.

Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp làm giàu không khó, vượng phát bất ngờ, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng 10 ngày tới, tuổi Sửu có đón nhận vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc ào ào đổ về túi nên chi tiêu vô cùng rủng rỉnh. Điều này ít nhiều cũng giải tỏa được những khó khăn trong chuyện tài chính từng khiến bản mệnh đau đầu trước đó.

Nhìn chung hôm nay sẽ là ngày tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông. Đầu tư vào các lĩnh vực mới sẽ là gợi ý hay cho tuổi Sửu. Đôi khi mạo hiểm một chút lại có thể mang tới cho bản mệnh nhiều lợi nhuận bất ngờ, tuy nhiên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này buồn phiền vì có điều không mấy như ý. Đây là lúc bản mệnh nên nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này, hãy nghe tiếng trái tim mách bảo hơn là quá suy tính lí trí.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp làm giàu không khó, vượng phát bất ngờ, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi đúng 10 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay công danh đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần may mắn tiến triển theo mong muốn, được đồng nghiệp hỗ trợ khi khó khăn, 

Tình duyên: Người tuổi Dần thuận lợi đón nhận nhiều tình yêu thương, các bạn độc thân tìm thấy được nửa kia sau những ngày tháng độc thân.  

Tài lộc: Rất tốt, tiền bạn thu về rất lớn, không vất vả quá nhiều trong con đường tài lộc. 

Sức khỏe: Nên mang đồ bảo hộ cho những chuyến du lịch mạo hiểm.

Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp làm giàu không khó, vượng phát bất ngờ, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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