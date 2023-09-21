Từ 21/9 đến hết 30/9: 3 con giáp đắc lộc đắc tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 14:48

Thời gian từ 21/9 đến hết 30/9, 3 con giáp này vận trình rực sáng, may mắn cũng đạt đến đỉnh cao.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, từ 21/9 đến hết 30/9, tuổi Tỵ gặp khá nhiều điều may mắn. Đường sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao, bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Con giáp này nên nắm bắt cơ hội để phát huy hơn nữa năng lực của mình.

Đây cũng là thời điểm tài lộc thăng hoa rực rỡ, nguồn thu của tuổi Tỵ tăng lên gấp bội. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều tiền bạc rủng rỉnh đầy tay. Con giáp này nên tích lũy những khoản thích hợp để đảm bảo cho tương lai.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ cũng đón niềm vui khi mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia khá ổn định. Dù không phải lúc nào hai người cũng trao cho nhau những lời mật ngọt nhưng cảm giác yên bình và sự an toàn khi ở cạnh nhau không gì có thể đánh đổi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Từ 21/9 đến hết 30/9: 3 con giáp đắc lộc đắc tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vô cùng cực đoan trong tình cảm, sẽ không miễn cưỡng chuyện tình cảm không phù hợp, luôn hi vọng tìm được nửa kia thích hợp. Thời gian từ 21/9 đến hết 30/9, con giáp tuổi Dần do chịu sự ảnh hưởng của sao Hồng Loan nên vận đào hoa rực sáng.

Chính vì thế, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân. Đồng thời, thời gian này, do có tài tinh nhập mệnh nên người tuổi Dần sẽ thăng tiến nhanh chóng trong công việc cũng như có thêm rất nhiều khoản tích lũy.

Từ 21/9 đến hết 30/9: 3 con giáp đắc lộc đắc tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ 21/9 đến hết 30/9, người tuổi Mùi thuận lợi suôn sẻ, êm xuôi vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay tích lũy nhiều kinh nghiệm, vượt qua nhiều khó khăn đạt được thành tựu. 

Tình duyên: Tình cảm cả hai chưa có kế hoạch rõ ràng, cụ thể thường xảy ra mâu thuẫn. 

Tài lộc: May mắn tài lộc hôm nay nhận được nhiều nhờ đầu tư đúng hướng. 

Sức khỏe: Nhớ đánh răng tối thiểu 2 lần một ngày. 

Từ 21/9 đến hết 30/9: 3 con giáp đắc lộc đắc tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 16h30 chiều nay, thứ Năm (21/9/2023): 3 con giáp lọt top siêu giàu, tiền tài phơi phới, may mắn ngút trời

Đúng 16h30 chiều nay, thứ Năm (21/9/2023): 3 con giáp lọt top siêu giàu, tiền tài phơi phới, may mắn ngút trời

Tử vi hôm nay ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này may mắn có quý nhân tương trợ khi khó khăn, tài lộc khởi vượng, thu nhập tăng vọt.

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