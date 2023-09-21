Đúng 16h30 chiều nay, thứ Năm (21/9/2023): 3 con giáp lọt top siêu giàu, tiền tài phơi phới, may mắn ngút trời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 21/9/2023 hôm nay, tuổi Tý tài lộc khởi vượng, thu nhập tăng vọt. Nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay các khoản đầu tư ngắn hạn, kinh doanh bên lề. Con giáp này có thể tính toán và điều chỉnh lại để nguồn thu chính và phụ đều được đảm bảo.

Đường tình duyên gặp phải nhiều trở ngại. Người độc thân loay hoay với việc tìm cho mình người phù hợp. Tuổi Tý mong chờ rất nhiều vào tình yêu và hôn nhân nên càng dễ thất vọng khi thực tế không giống như những gì mình tưởng tượng.

Công việc ở thời điểm này cũng khá thuận lợi. Mọi việc suôn sẻ giúp tuổi Tý như được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Bên cạnh đó, bản mệnh vẫn cần tới sự chỉ dẫn của cấp trên để rút ngắn con đường tới thành công nên hãy học hỏi khi có thể.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, cuộc sống của bạn sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Chưa kể, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay may mắn có quý nhân tương trợ khi khó khăn, hiểm nguy.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đôi lúc lơ đãng công việc, thiếu tập trung. Nhờ quý nhân bên cạnh trợ giúp kết quả hoàn thành như mong muốn.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm hôm nay xảy ra nhiều biến cố, bạn chưa thực sự tin tưởng đối phương về những việc họ đã làm.

Tài lộc: May mắn tiền bạc không cần mất nhiều sức tài lộc thu về đếm không hết.

Sức khỏe: Nên chuyển dầu ăn thực vật sang dầu ăn thực vật như đậu, hạt, oliu,...

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!