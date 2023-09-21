Vận hạn 12 con giáp ngày 21/9/2023: 3 tuổi mưu sự bấp bênh, vướng chuyện lao đao, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 12:09

Thứ Năm hôm nay (21/9/2023), 3 con giáp sau sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, có điềm báo hao tài, cẩn thận thất thoát tiền bạc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày 21/9/2023 của 12 con giáp, vận trình của tuổi Tuất tốt xấu đan xen. Con giáp này cần quyết tâm cố gắng, đồng thời có cách hành xử phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, như vậy mới đạt được điều mà mình mong muốn.

Trong tháng này, bản mệnh có hội nhận được may mắn từ công việc. Có thể công việc đạt được thành công mới hoặc dự án mới sẽ mang lại thu nhập cao. Do đó, tuổi Tuất đừng bỏ lỡ những cơ hội đến với mình giai đoạn này.

Vận tài chính lại chưa có biến chuyển nào quá rõ rệt. Tháng này khá thích hợp để hợp tác làm ăn, song cần có con mắt tinh đời để nhận ra ai là người đáng tin cậy. Dù làm công việc nào, có vị thế ra sao, bản mệnh cũng chớ nóng nảy, bất cẩn kẻo rơi vào cảnh hao tài tốn của, thậm chí vướng rắc rối pháp luật.

Tình cảm khá ảm đạm khi con giáp này và nửa kia ai làm việc của mình, không quan tâm và trò chuyện với nhau thường xuyên như trước kia, chính vì thế mà quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Người độc thân có những tổn thương trong quá khứ, chính vì vậy mà chưa sẵn sàng mở lòng với người khác.

Vận hạn 12 con giáp ngày 21/9/2023: 3 tuổi mưu sự bấp bênh, vướng chuyện lao đao, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay (21/9), người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 9 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Hôm nay không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Vận hạn 12 con giáp ngày 21/9/2023: 3 tuổi mưu sự bấp bênh, vướng chuyện lao đao, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 4/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay nên cẩn trọng những lời nói ngọt ngào, đừng tin người lạ.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay trong công việc chú ý những phát ngôn, nên suy nghĩ kĩ càng trước khi nói ra trước đám đông.

Tình duyên: Tình duyên lận đận, người độc thân gặp người lừa đảo, thường xuyên nói dối bạn. 

Tài lộc: Tiền bạc khó kiếm được, hãy biết cách quản lý và tiêu dùng có điểm dừng. 

Sức khỏe: Chăm sóc tóc nhuộm, đừng để khô, xơ tóc. 

Vận hạn 12 con giáp ngày 21/9/2023: 3 tuổi mưu sự bấp bênh, vướng chuyện lao đao, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp TÀI LỘC DỒI DÀO, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió, tiền tỷ về tay

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Ngày Tài, tháng Lộc chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong ngày khi mọi việc thuận lợi, hanh thông bất ngờ, cuộc sống viên mãn, mọi việc đều tốt đẹp. 

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