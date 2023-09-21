Từ ngày 22/9: 3 con giáp bùng nổ tài vận, đổi đời ngoạn mục, tình tiền viên mãn như mơ

Từ 22/9/2023, vận trình của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Con giáp này đón đợi thêm cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi dự báo tiến triển bất ngờ. Bản mệnh sẽ có thêm cơ hội kiếm tiền, thời gian tiêu tiền lại không nhiều. Bởi vậy, đây là thời điểm con giáp này có thể tận dụng để tiết kiệm, tăng hầu bao.

Bản mệnh liên tục có dấu hiệu may mắn. Tuy nhiên, mức độ may mắn với mỗi con giáp lại khác nhau. Do đó, dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.

Vận trình tình cảm thì lại không được khả quan, bản mệnh và nửa kia thường hay tranh cãi với nhau. Thậm chí, đôi bên còn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân. Người độc thân giỏi giao tiếp nên xây dựng được quan hệ rộng rãi, tuy nhiên cần tránh đứng núi này trông núi nọ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách dũng cảm, mạnh mẽ, nhiệt tình. Bản mệnh cũng không kém phần tốt bụng, thân thiện, có thể kết bạn với nhiều người. Trong công việc, tuổi Dậu là người thành thật, tận tụy. Họ có trách nhiệm, nói được thì sẽ làm được. Bản mệnh không ham cái lợi trước mắt mà luôn có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động.

Tử vi dự báo rằng từ 22/9/2023, tài lộc của người tuổi Dậu khá tốt. Con giáp này giải quyết hết các vấn đề tồn đọng, đón nhận nhiều vận may mới. Cơ hội kiếm tiền cũng đến với bản mệnh. Tuổi Dậu gặp được quý nhân giúp đỡ, những ngày tháng trước mắt tương đối thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 4/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn nên tự tin vào chính mình, nên chủ động tìm cách giải quyết vấn đề.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn có khó khăn, loay hoay một mình không có người hướng dẫn, hãy chủ động tìm cách giải quyết những khó khăn đang gặp phải.

Tình duyên: Khoảng cách địa lý là vấn đề lớn của bạn và người ấy, hãy nói những lời yêu thương cùng nhau.

Tài lộc: Nhờ gia đình có nhiều bất động sản giúp bạn đầu tư nhiều khoản sinh lời cao.

Sức khỏe: Ăn no không nên chạy bộ hay leo núi rất dễ đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!