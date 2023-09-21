Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 21/9/2023: 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, gặp may mắn vào cuối ngày, không phải lo lắng chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 08:37

Hôm nay, thứ Năm (21/9), 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui cát lành, vận trình thuận lợi không ai sánh bằng.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 21/9/2023 hôm nay, tuổi Tuất thể hiện được khả năng lãnh đạo trong công việc, đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại. Con giáp này cũng nhận được sự tin tưởng từ mọi người bởi năng lực của con giáp này đã được khẳng định từ lâu.

Vận trình tài lộc cũng không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức vượng phát nhưng công việc tiến triển thuận lợi nên chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình. Các nguồn thu ổn định, về lâu về dài sẽ là chỗ dựa giúp con giáp này an tâm hơn.

Về mặt tình cảm, bản mệnh và nửa kia có lẽ cần phải cải thiện lối sống một chút. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi một vài thói quen để hòa hợp với nhau hơn. Điều này không chỉ có ích cho cá nhân mỗi người mà chắc chắn cũng sẽ có tác động tốt đến mối quan hệ của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 21/9/2023: 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, gặp may mắn vào cuối ngày, không phải lo lắng chuyện tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Những người sinh năm Tý có ý thức rất cao về mục tiêu, để đạt được mục tiêu của mình, họ sẽ không dừng lại ngay cả khi gặp khó khăn. Đối với họ, không có gì khiến họ hạnh phúc hơn việc đạt được mục tiêu. Họ có thể tạo ra mọi thứ. Khi còn trẻ, hãy tạo dựng sự nghiệp kinh doanh của gia đình và khiến bạn bè xung quanh ngưỡng mộ bạn.

Hôm nay, thứ Năm (21/9/2023), bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và sống một cuộc sống vô tư. Bạn bè sinh năm Tý có thể tận dụng chiến thắng và theo đuổi sự nghiệp của mình, nó cũng đang mở ra một đỉnh cao mới cho chính bản thân.

Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 21/9/2023: 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, gặp may mắn vào cuối ngày, không phải lo lắng chuyện tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận hạn hôm nay có khó khăn, kiên trì sẽ vượt qua thử thách. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão nên cẩn trọng từng người, đừng để lòng tốt bị lợi dụng.

Tình duyên: Bạn dần hiểu ra được tâm ý người ấy, thường quan tâm và hỏi han nhau khi cả hai yêu xa.

Tài lộc: Bất chợt có quý nhân giúp đỡ bạn kiếm ra được số tiền lớn.   

Sức khỏe: Được gia đình chăm sóc sức khoẻ chu đáo, an toàn. 

Tử vi hôm nay, thứ Năm ngày 21/9/2023: 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, gặp may mắn vào cuối ngày, không phải lo lắng chuyện tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản

Thứ Sáu 22/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp xem tử vi tuổi tuất tuổi mão tuổi tý tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 35 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 5 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 2 giờ 5 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026