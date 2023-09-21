Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 21/9/2023: 3 con giáp may mắn ngút trời, ngồi mát ăn bát vàng, cả tháng lộc đổ dồn về căng túi

Tử vi ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay vận may mắn đến bất ngờ, sức khỏe chú ý bệnh cảm.

Tình duyên: Người tuổi Tý tình duyên gặp đúng người cần gặp, thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện cuộc sống cùng nhau.

Công việc: Công việc may mắn thuận lợi, làm việc gì cũng thành công như mong đợi, được đồng nghiệp yêu mến cùng bạn hoàn thành công việc được giao.

Tài lộc: Tài lộc người tuổi Tý của của dư dả, thường xuyên được mời ăn uống.

Sức khỏe: Quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên cảm cúm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con khỉ hoàng đạo được bao quanh bởi sự may mắn và những sự kiện vui vẻ sẽ nối tiếp nhau từ ngày 21/9. Con giáp Khỉ sẽ có những ngôi sao cát tường chiếu sáng rực rỡ khi thời cơ đến, bạn không chỉ gặp nhiều may mắn mà khi ra ngoài còn gặp được quý nhân, chỉ cần bạn chịu khó làm việc chăm chỉ, giàu sang sẽ tràn vào nhà bạn và sự giàu có sẽ tràn vào không ngừng.

Không chỉ vậy, bạn còn có hoa đào rất thịnh vượng, những con giáp độc thân có khả năng gặp được tình yêu đích thực và thoát khỏi tình trạng độc thân, mở ra một tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo ngày 21/9/2023 này, tuổi Sửu nhiều tài lộc và may mắn. Duy trì được phong độ giúp con giáp này không phải lo lắng về mặt tiền bạc, có khả năng mua sắm những tài sản có giá trị cao.

Sự nghiệp tuổi Sửu thời điểm này tương đối thuận lợi. Đây còn là thời điểm con giáp này có thể thỏa sức vẫy vùng. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng hơn để tránh những bất trắc bất ngờ xảy ra.

Tuổi Sửu tháng này không được may mắn về tình cảm, nhưng lại có sao chủ về xuất hành, được đi du lịch nhiều nơi. Do gia đạo dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên con giáp này nên chú ý lời ăn tiếng nói. Nửa cuối tháng, nữ giới cần cẩn trọng trong tình cảm.

Ngoài ra trong tháng mới, tuổi Sửu nên chú ý sức khỏe, tránh quá sức cho các kế hoạch hay dự định trong tương lai. Dù thấy sức khỏe ổn định, không phải lo lắng nhưng cũng chớ chủ quan, nên đề phòng các bệnh về máu huyết, thương tích.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!